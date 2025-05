Comenta Compartir

Continúa la incertidumbre sobre el cero energético al que nos vimos sometidos. Ya saben, ese fatídico lunes 28 de abril donde nos quedamos sin electricidad ... en la península ibérica. El que todavía no haya una respuesta oficial a lo que pasó –tal parece que el Gobierno no tiene demasiada prisa– está dando pábulo a todo tipo de especulaciones. Es decir, que se elucubre el por qué en cuestión de segundos el país se quedó sin energía. Algo que está resultando fatal puesto que ya no hablamos de si la factura de luz es cara, sino si tendremos un suministro estable. Esto es, el mosqueo generalizado viene por si habrá otro apagón total o parcial de estas características. Es decir, si tendremos otro a nivel autonómico o local. De hecho, el sentir general es que nadie se fía de lo que nos dicen. Si antes considerábamos que este tipo de sucesos era propio de países más atrasados, ahora lo tenemos a la puerta de casa. Ojo, y en Asturias si cabe en mucha mayor medida.

Sí, porque somos una región peculiar en el tema de la energía. Pasamos de ser exportadores al resto de la red eléctrica a ni siquiera tener fuentes de generación propias. Si antes esta función se hacía a través de las centrales térmicas (de carbón o ciclo combinado de gas) ahora sólo tenemos la eólica como respaldo. O sea, dependemos de que haga viento, puesto que el sol ya sabemos que es un recurso escaso en el paraíso natural. Al menos, esa es la apuesta del Principado. La transición energética acelerada a la que nos hemos visto sometidos está sentándonos como un tiro. A la postre, nuestra industria se resiente y hasta tiene problemas de potencia. De hecho, alguna empresa (Asturiana de Zinc) después de realizar inversiones ha tenido que paralizar la producción por problemas de abastecimiento. Todo ello, en una comunidad donde el 65% del consumo eléctrico es industrial. Por tanto, ¿es posible que se produzca un apagón solo a nivel asturiano? Perfectamente. El que ahora seamos una isla energética lo pagaremos antes o después. Máxime, cuando seguimos poniendo problemas a algo tan necesario como el almacenamiento. Me refiero, claro, a la polémica que existe por la implantación de los parques de baterías. En esta crisis eléctrica los asturianos tenemos mucho que perder, más si cabe que el resto de las comunidades. La desconfianza generada sobre el sistema nos afecta sobre manera. Nos jugamos, repito, mucho más que a los demás.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión