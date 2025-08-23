Comenta Compartir

Vaya por delante mi escasa simpatía hacia las Viviendas de Uso Turístico (VUT). Es más, yo diría que ninguna. Entre otras cosas, debido a los ... problemas de convivencia que generan. En los edificios donde proliferan la vida cotidiana se vuelve dura. Esto es, el trasiego de maletas, ruidos y alguna que otra juerga nocturna atormenta a los vecinos. Incluso en los barrios donde se ubican cambian por completo. Ojo, y lo digo con conocimiento de causa. Sin embargo, en mi opinión el reglamento que el Principado ha sacado a información pública para su regulación es leonino. Vamos, poco menos que intenta cerrarlos.

Fíjense que hasta les impone cuánto tiene que medir el sofá cama del salón. En concreto, 1,35 metros. Pregunto, ¿a algún establecimiento hotelero le aplican una normativa semejante? En la era donde las opiniones digitales –generalmente críticas– sobre los bienes o servicios ofertados están a la orden del día, ¿hace falta regular cuánto tienen que medir las habitaciones o lo escoge el propio cliente? Como saben, la vivienda en alquiler está pasando una crisis de órdago por la falta de oferta. Desde luego, actuando de esta manera inquisitorial sobre los pisos turísticos, no se va a lograr que sus propietarios vuelvan al arrendamiento a largo plazo. Así no.

