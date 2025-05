Comenta Compartir

Ante la reunión del martes entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento debemos tener las cosas claras. Esto es, que esta polémica surge ante un ... incumplimiento: el Puerto incluyó en la venta de los terrenos de Naval Gijón la cesión gratuita de una franja que ahora se niega a entregar. Lo digo porque no es una cuestión de politiqueo, sino de que una de las partes de la compraventa no quiere cumplir. Tan sencillo como eso. No es verdad que da igual de quién sea la propiedad, puesto que los 3.848 metros cuadrados siempre serán públicos. Hay una diferencia sustancial entre que sea de los gijoneses o de la Autoridad Portuaria. Por ejemplo, su futuro uso –unas terrazas hosteleras, sin ir más lejos– lo decidirá y cobrará la ciudad o el ente portuario. Tampoco tiene nada que ver con lo que se hizo en Fomento, Poniente o El Arbeyal. Entre otras cosas, puesto que no había un cheque de 4,7 millones de euros por el medio. Por tanto, la que podemos denominar como la 'crisis de la acera' solo hay alguien que puede resolverla: los dirigentes del Puerto. No tienen más que cumplir lo firmado. Pues bien, así lo entiende toda la Corporación, menos el socialismo local que circula en dirección contraria. Al menos, es lo que vimos ayer en la reunión de la alcaldesa, Carmen Moriyón, con los portavoces de los grupos. Es más, supongo que si el color político fuese diferente –el PSOE estuviese gobernando el Consistorio y El Musel en manos de Foro– pondrían el grito en el cielo.

