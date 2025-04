Sin duda, hay que dar las gracias a Cataluña. De no ser por su bajada de los tipos en el IRPF a las rentas más ... humildes, el Gobierno asturiano jamás se hubiese planteado su rebaja para 2026. Eso de ser señalados con el dedo como los que cobran a quien menos tiene, duele sobre todo si se es de izquierdas. En menos de veinticuatro horas después de que la Generalitat lo comunicase, el gobierno de Adrián Barbón reaccionó. Algo a lo que siempre se había negado sistemáticamente, vendiéndonos hasta la saciedad las bondades de la llamada «vía fiscal asturiana». Esa especie de segmentación tributaria basada en el 'y si...' Fíjense que el propio Barbón, cuando pone ejemplos, siempre utiliza el condicional. En el último, nos habló de que un matrimonio de clase media podía llegar a desgravar 2.100 euros en la Declaración de la Renta, eso sí, siempre que tuviese dos hijos a su cargo. ¿Y a los que no? Pues nada. A pagar el IRPF más caro de toda España. De hecho, nuestro cacareado modelo es un sistema tan quisquilloso que obliga al contribuyente a escrudiñar su declaración. Darle vueltas y más vueltas para mendigar algunos euros, buscando un hueco donde colarse entre la maraña de deducciones fiscales.

Hoy comienza la nueva Campaña de la Renta y se puede ver claramente que la «vía fiscal asturiana» queda en entredicho. Para esta nueva campaña, existen más de trescientas desgravaciones diferentes en las distintas comunidades autónomas. Sólo en Madrid se han creado cuatro nuevas. Van desde deducir por la enseñanza de idiomas (Murcia), la compra de material escolar (Extremadura) o la adquisición de bicicletas de pedaleo (La Rioja). Por tanto, en nuestro paraíso natural no hemos inventado nada. Siempre ha habido desgravaciones de los más variopintas en el resto de las comunidades y no por eso hablan de una vía fiscal. Más bien, aquí nos hemos limitado a buscar una excusa para no deflactar el IRPF, como han hecho en trece autonomías. Ojo, de derechas o izquierdas.

Tenemos, pues, una de las mayores presiones fiscales del país y un sistema que dice aliviarla a base de aplicar el 'y si...' Y si usted vive en un concejo despoblado, y si es menor de 35 años, y si tiene ingresos anuales inferiores a 28.000 euros, y si debe adecuar la vivienda para algún tipo de discapacidad, y si, y si… Pregunto, si ahora no se bajan los impuestos con récord de recaudación, ¿cuándo se piensa hacer?