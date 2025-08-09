Comenta Compartir

En una pequeña villa asturiana se vivió hace poco la siguiente situación. Tres individuos fueron a bañarse a la playa. Eso sí, con una particularidad: ... decidieron hacerlo en pelotas. No contentos con eso, chapotear a la orilla tal y como vinieron a este mundo, llevaron también a su perro para que se uniera a la fiesta. Total, los cuatro –incluyendo el cánido corriendo de un lado al otro por entre las toallas– comenzaron a dar un espectáculo sublime por el arenal. El resto de los bañistas, alarmados ante lo que estaban presenciando, llamaron a la Policía Local. Personada la autoridad recriminó a los individuos su comportamiento obteniendo la siguiente respuesta: «Oiga, pero si esto es un pueblo». He aquí, pues, un buen ejemplo de lo que son los «fodechinchos». Término que utilizan en Galicia para designar a aquellos visitantes que no respetan las leyes y costumbres locales. Es decir, se las pasan por el forro sin mayor pudor. Más que nada, puesto que las consideran inferiores a las de su lugar de origen. Así, aparcan sus vehículos donde les da la gana, mingitan en plena vía pública o se dedican a armar escándalos en plena madrugada, perturbando el descanso (y la paciencia) de los demás. En definitiva, comportamientos y actitudes que jamás tendrían en su lugar de residencia habitual. Digo más, incluso pondrían el grito en el cielo si alguien se atreviese a perturbar su vida cotidiana de semejante manera. Pregunto, en esta época de turismo masivo y aplastante, ¿han visto ustedes algún 'fodechincho'?

