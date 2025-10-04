Comenta Compartir

La tasa turística municipal que pretende aprobar el Principado resulta singular. Es decir, lo de cobrar a los turistas por estancia tiene más aristas que ... un cristal roto. En primer lugar, puesto que es voluntaria para cada municipio. Esto es, decide si quiere o no implantarla. Así, por ejemplo, en Gijón daría lugar a una paradoja. Imagínense que en nuestra ciudad no se impone (gobierno Foro-PP) y en el concejo vecino de Carreño lo hacen (gobierno de IU). Un viajero podría pagar más por pernoctar en un establecimiento, simplemente por el hecho de dormir a pocos metros. Curioso, ¿no? Y en segundo lugar, debido a que sigue una tradición muy asturiana: si un sector va bien, vamos a freírlo a impuestos. Es el caso del turismo. Como la gallina sigue dando huevos de oro, se suben los impuestos a los pisos turísticos y ahora al visitante. Personalmente, cuando la he tenido que abonar en algún lugar, siempre me dejó mal sabor de boca. Cierto es que no suelen ser cantidades disuasorias, pero genera la impresión de que se quiere desplumar al forastero. Recuerden que este verano se llegaron a pagar 500 euros la noche de hotel durante la Semana Grande, como para sumarle encima una tasa. En el próximo Pleno municipal, a propuesta del PSOE, se va a debatir su creación en nuestra ciudad. El problema, como digo, es que los buenos tiempos no van a durar eternamente. No siempre vamos a tener 1,83 millones de turistas anuales. Pregunto, y entonces, ¿qué? ¿Vamos a gravar al que quiere visitarnos para que cambie el destino?.

