El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
La ciudad y sus vueltas

Huevos de oro

José Manuel Balbuena

José Manuel Balbuena

Gijón

Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La tasa turística municipal que pretende aprobar el Principado resulta singular. Es decir, lo de cobrar a los turistas por estancia tiene más aristas que ... un cristal roto. En primer lugar, puesto que es voluntaria para cada municipio. Esto es, decide si quiere o no implantarla. Así, por ejemplo, en Gijón daría lugar a una paradoja. Imagínense que en nuestra ciudad no se impone (gobierno Foro-PP) y en el concejo vecino de Carreño lo hacen (gobierno de IU). Un viajero podría pagar más por pernoctar en un establecimiento, simplemente por el hecho de dormir a pocos metros. Curioso, ¿no? Y en segundo lugar, debido a que sigue una tradición muy asturiana: si un sector va bien, vamos a freírlo a impuestos. Es el caso del turismo. Como la gallina sigue dando huevos de oro, se suben los impuestos a los pisos turísticos y ahora al visitante. Personalmente, cuando la he tenido que abonar en algún lugar, siempre me dejó mal sabor de boca. Cierto es que no suelen ser cantidades disuasorias, pero genera la impresión de que se quiere desplumar al forastero. Recuerden que este verano se llegaron a pagar 500 euros la noche de hotel durante la Semana Grande, como para sumarle encima una tasa. En el próximo Pleno municipal, a propuesta del PSOE, se va a debatir su creación en nuestra ciudad. El problema, como digo, es que los buenos tiempos no van a durar eternamente. No siempre vamos a tener 1,83 millones de turistas anuales. Pregunto, y entonces, ¿qué? ¿Vamos a gravar al que quiere visitarnos para que cambie el destino?.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Ayuntamiento de Oviedo ordena cerrar el Kuivi por falta de licencia y el espacio presenta alegaciones
  2. 2

    Un grupo de empresarios quiere abrir un espacio gastro en la primera planta del Mercado del Sur en Gijón
  3. 3 Rescatan a una mujer de avanzada edad que quedó atrapada por las llamas en el incendio de Cangas del Narcea
  4. 4 Hospitales y centros de salud bajo mínimos en Asturias por la huelga de médicos: «Es por nuestra dignidad»
  5. 5 Homenaje a Ike: «Los buenos recuerdos y las risas superan la crudeza del conflicto»
  6. 6

    Los drones intrusos interfieren de nuevo en Europa y cierran el aeropuerto de Múnich
  7. 7

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes y Trump pide a Israel que pare los bombardeos
  8. 8

    Gijón se queda sin los 12 millones de euros de fondos europeos para el Plan 'Cimavilla 2030'
  9. 9

    La UCO apunta a que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo
  10. 10 ¿Por qué protestan los médicos? Los motivos de la huelga sanitaria en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Huevos de oro