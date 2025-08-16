Estamos locos

El turismo está viviendo una burbuja de proporciones bíblicas. No hace falta esperar a los datos oficiales para saber los resultados de este verano. Seguro ... que estamos viviendo el mejor de la historia en cuanto a número de visitantes.

Seguro que la Feria de Muestras habrá batido récord, al igual que la Noche de los Fuegos o la Semana Grande. Seguro que Gijón está a reventar y tal parece que el año que viene se espera aún más. Incluso esta fiebre turística genera situaciones incomprensibles. Según pudimos leer en EL COMERCIO, los hoteles están llenos para el 12 de agosto de 2026. Fecha en la que se producirá un eclipse solar total visible desde la ciudad. Pues bien, se está ofertando una noche de alojamiento por 615 euros. Ojo, eso a pesar de que las nubes pueden arruinar el espectáculo. En otras palabras: hacer tirar el dinero a quien ha pagado semejante barbaridad. A esto tenemos que unir los 450 euros por habitación y desayuno que se han llegado a abonar durante estas fiestas, más la vorágine de los pisos turísticos. Precios, claro, que se ofertan puesto que alguien los acaba pagando. En resumen, estamos hablando, no solo de que viene más gente, sino que están dispuestos a afrontar esta hiperinflación que genera el turismo masivo. ¿Hasta dónde? La verdad, tampoco lo sabemos a ciencia cierta. Dependerá, por supuesto, de la situación económica. De momento, como el viento sopla a favor, se impone aquello de «más madera» de los hermanos Marx. Definitivamente, nos hemos vuelto locos.