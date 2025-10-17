Y mañana... ¿qué?

Comenta Compartir

La manifestación por la supresión del peaje del Huerna tiene doble interés. Por un lado, saber exactamente el pulso de la indolente sociedad civil asturiana. ... Es decir, qué es lo que de verdad nos importa. Agravios comparativos con Asturias, como el que se está llevando a cabo con la AP-66, ha habido muchos. Huelga decidir que demasiados. Sin embargo, la respuesta por nuestra parte siempre ha sido tibia. Yo diría que de indiferencia absoluta. Eso sí, mientras no se trate de las pensiones: tema mollar para los asturianos. Si hubiese un cambio en las mismas, no duden que las calles se llenarían de manifestantes. Ahora bien, por lo del peaje… Y por otro, está en ver cómo se toma el Ministerio de Transportes esta manifestación. Es decir, si hará mella en su ánimo de defender a capa y espada una ilegalidad manifiesta. Por lo visto con el ministro de Transportes, Óscar Puente, tal parece que se la va a pasar por el forro. Esto es, le da exactamente igual. Ya sean mil o cien mil el número de personas que se concentren. En el Congreso de los Diputados, Puente, fiel a su estilo tosco, dejó claro cuáles eran las intenciones de su ministerio. A la postre, alargar esta situación lo máximo posible. Que pasen los años, se acerque el fin de la concesión y entonces, oigan, cuando quede solo un valor residual, igual hasta lo afrontan. Sin duda, una estrategia de desgaste que nos pone a los asturianos y gallegos como ciudadanos de segunda. El resto tienen autovías rescatadas, mientras nosotros vamos a seguir pagando 25 años más. Puente, como digo, incluso fue un paso más allá. Dijo que éramos culpables por haber elegido al exministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, como presidente del Principado en 2011. En fin, como si no pudiésemos aquí votar lo que nos dé la gana, como si con un presidente socialista hubiese cambiado la historia. Desde luego, no se puede ser más sectario. Por eso, pongo en solfa que los ecos de la protesta de hoy resuenen en Madrid. Esto es un problema que debe resolverse a través de la política. Seguro que, si los diputados asturianos condicionasen los Presupuestos Generales del Estado o el resto de la legislatura de Pedro Sánchez, otro gallo nos cantaría. Es más, la solución sería inmediata: Transportes pagaría lo que hiciera falta. La pregunta que debemos hacernos, pues, es la siguiente: hoy estamos de manifestación, pero, y mañana, ¿qué?

