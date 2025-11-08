Comenta Compartir

Vaya por delante mi respeto y apoyo a los vecinos de la zona Oeste. En definitiva, a todos los que el pasado miércoles se manifestaron ... por La Calzada. Una vez más volvieron a salir a la calle por la engañifa del vial de Jove, pese a que el día en lo meteorológico no invitaba a ello. Dicho esto, también debemos de señalar que se notó un cierto cansancio. Sí, una sensación generalizada de estar predicando en el desierto. En otras palabras: hasta ahora, todas sus concentraciones, cortes de tráfico y manifestaciones no han servido para nada. Se escuchan en el Ayuntamiento (aunque no tenga competencias sobre el tema), en Asturias (el presidente del Principado, Adrián Barbón, promete que «habrá avances pronto»); pero en ningún caso en Madrid (el inefable ministro de Transportes, Óscar Puente, ni está ni se le espera). Recordemos que, al final, quien tiene la última palabra en este desaguisado es el Ministerio. Fue quien se cargó a última hora el proyecto, para luego ofrecer una solución en superficie, no deseada por la ciudad. Es, por tanto, quien debe de mover ficha para resolver este desprecio histórico hacia Gijón. Sin embargo, a Puente tampoco es que las protestas le preocupen mucho. Lo vimos hace poco cuando más de 5.000 personas recorrieron las calles de Oviedo, exigiendo el fin del peaje del Huerna. Se lo pasó por el forro. Imagínense entonces qué pensará al ver 500 por La Calzada. Vamos, es que yo creo que ni se ha enterado. Conclusión: el ministro hace oídos sordos a todo lo que llega desde Asturias.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión