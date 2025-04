Comenta Compartir

La Empresa Municipal de Limpieza (Emulsa) es un compendio de todos los males que aquejan a lo público. A la postre, estructuras completamente rígidas e ... incapaces de afrontar cualquier tipo de reforma o renovación. Recordemos que Emulsa ya fue objeto de escándalo en 2022 por el acoso sexual de un capataz a las trabajadoras. Asimismo, conocimos que llevaba tres años consecutivos de pérdidas, estaba en motivo de disolución y se habían dilapidado 16 millones de sus reservas. En fin, ya me dirán si con este bagaje no es necesario cambiar algo. Sin embargo, sigue exactamente igual que el perro del hortelano: no come ni deja comer. Ahora, los motivos de su conflictividad son dos. Por un lado, la mejora en las condiciones laborales y por otro, la decisión de la dirección de externalizar dos servicios. En concreto, la limpieza de contenedores y desratización. Hecho que produce recelos y saca a colación el mantra de la privatización. Ya saben, el famoso grito de guerra que se suele entonar desde lo público: ¡qué nos privatizan! No sé, por esa regla de tres, también la sanidad asturiana estaría privatizándose puesto que muchos de sus servicios están concertados con otros hospitales. En definitiva, el conflicto va subiendo de tono y hay una amenaza de «paros intermitentes» durante el verano. Esto es, cuando la ciudad se encuentra abarrotada de turismo y más necesaria es la limpieza. Estaremos, pues, pendientes de lo que decidan los siete sindicatos que hay en Emulsa: sí, uno para cada día de la semana.

