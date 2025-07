Comenta Compartir

Seamos realistas: la deseada autopista del mar no tiene visos de llevarse a cabo a corto plazo. Más que nada, porque no hay de momento ... ningún operador interesado en su explotación. Hace unas semanas los responsables de la Autoridad Portuaria, encabezados por su reprobada presidenta, Nieves Roqueñí, estuvieron de visita en el puerto de Nantes-Saint Nazaire. Esto es, el mismo con el que El Musel mantuvo una conexión entre 2010 y 2014, gracias a una multimillonaria subvención de la Unión Europea. El objetivo es que dicha línea vuelva a funcionar. Algo que ya se intentó en varias ocasiones sin éxito. Recuerden que hubo desde un operador local (y poco fiable) interesado, hasta una gran naviera como Balearia que iba a propulsar sus buques con gas como combustible. En todos los casos con un denominador común: el dinero público. Las ayudas como motor para su puesta en marcha. Sin ellas, nadie quería tirarse a la piscina. De hecho, LDLines, la concesionaria que explotó ese enlace durante los cuatro años, se marchó corriendo en cuanto se acabaron. Adujo falta de rentabilidad. Sin embargo, la autopista del mar Vigo-Nantes se puso en marcha en enero de 2015 y ahí sigue. Además, con una naviera asturiana al frente como Suardíaz. Teniendo asimismo el puerto vigués conexiones con Brujas, Liverpool o Tánger. Por tanto, la pregunta es, ¿por qué allí funciona y aquí no? ¿Por qué Santander y Bilbao tienen líneas regulares de ferry y nosotros no? ¿Por qué somos el único puerto de la Cornisa Cantábrica que se encuentra aislado?

