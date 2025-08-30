Rectifíquese

El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

José Manuel Balbuena

José Manuel Balbuena

Gijón

Sábado, 30 de agosto 2025, 02:00

Sin duda, estamos ante una metedura de pata. Al menos, en cuanto a la planificación y organización de un tema tan sensible. Me refiero al ... traslado de la obra del insigne pintor gijonés, Nicanor Piñole, desde su actual ubicación (el edificio del Asilo Pola), al futuro Centro de Arte de Tabacalera. Como digo, en la concejalía de Cultura no parece haberse tenido en cuenta las repercusiones, tanto legales como sociales, que esto genera. En cuanto a las primeras, lo que no puede dar pie el cierre por obras del palacete es a que se ponga en duda las condiciones de la donación. Recordemos: firmada ante notario en 1981 por la familia del artista y que conlleva una serie de requisitos que pueden incumplirse. Ojo, incluso con la posibilidad de que la exposición acabe en Oviedo. Respecto a lo segundo, ver los fondos del Museo Piñole en un almacén del Ayuntamiento, rompería el corazón de Gijón. Vamos, sería un agravio a la cultura de esta ciudad. Máxime cuando la razón de la reforma es para albergar una oficina municipal. Dicho de otra forma: lo que debe plantearse es una cuestión de prioridades. O sea, si no es la Oficina de Igualdad quien debe esperar a que se realice el traslado del museo al nuevo edificio de Tabacalera y no al revés. Algo que debería considerarse debido al revuelo formado. Tanto, que incluso el propio socio del gobierno municipal de Foro, el PP gijonés, ha manifestado su desacuerdo. Por tanto, se impone una rectificación en toda regla de la hoja de ruta que se había trazado.

