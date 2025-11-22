Comenta Compartir

En Gijón (y Asturias) a lo privado le cuesta mucho implantarse. Más si cabe, cuando supone competencia a cualquier servicio público. Es el caso de ... la Universidad Europea en sus terrenos de la avenida de la Pecuaria. Un proyecto que intenta hacer realidad el primer campus universitario privado en nuestro paraíso natural: 33 millones de euros de inversión, más de 3.000 estudiantes y la creación de hasta 400 empleos. Pues bien, esta misma semana supimos que la institución académica, ante las trabas del nuevo marco regulatorio aprobado desde el Gobierno central, ha optado por empezar a funcionar como centro adscrito. Es decir, durante el curso 2027-2028, según las previsiones, comenzará a realizar su labor docente, eso sí, sin ser un campus. Como ven, un revés importante a la hora de consolidar el proyecto que se queda sin plazos al depender de la burocracia. A esto tenemos que unir lo del hospital de Quirón en el barrio de Nuevo Gijón, con tres frentes judiciales abiertos que tratan de impedir su apertura. Algo que jamás sucedería en caso de ser público. Más bien, sería todo lo contrario: halagos y parabienes por su llegada.

Sumemos también el bloqueo que la consejería de Vivienda ejerce sobre el Plan Llave del Ayuntamiento. Ya saben, la cooperación público-privada para construir viviendas de protección. A la postre, en opinión del consejero del ramo, un sistema que fomenta la usura, especulación, blablablá. Conclusión: aquí cualquier inversión privada tiene que sudar la camiseta.

