El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La ciudad y sus vueltas

Sudar la camiseta

José Manuel Balbuena

José Manuel Balbuena

Gijón

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

En Gijón (y Asturias) a lo privado le cuesta mucho implantarse. Más si cabe, cuando supone competencia a cualquier servicio público. Es el caso de ... la Universidad Europea en sus terrenos de la avenida de la Pecuaria. Un proyecto que intenta hacer realidad el primer campus universitario privado en nuestro paraíso natural: 33 millones de euros de inversión, más de 3.000 estudiantes y la creación de hasta 400 empleos. Pues bien, esta misma semana supimos que la institución académica, ante las trabas del nuevo marco regulatorio aprobado desde el Gobierno central, ha optado por empezar a funcionar como centro adscrito. Es decir, durante el curso 2027-2028, según las previsiones, comenzará a realizar su labor docente, eso sí, sin ser un campus. Como ven, un revés importante a la hora de consolidar el proyecto que se queda sin plazos al depender de la burocracia. A esto tenemos que unir lo del hospital de Quirón en el barrio de Nuevo Gijón, con tres frentes judiciales abiertos que tratan de impedir su apertura. Algo que jamás sucedería en caso de ser público. Más bien, sería todo lo contrario: halagos y parabienes por su llegada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos
  2. 2 Una fuerte granizada provoca una colisión entre nueve coches en la autovía del Cantábrico: hay tres heridos
  3. 3 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  4. 4 Fallece el joven de 36 años que resultó herido mientras cortaba un árbol en Oviedo
  5. 5

    La jueza concede el primer permiso de salida a la condenada por asesinar a Isabel Carrasco
  6. 6 Absueltos los cuatro jóvenes portugueses acusados de la violación grupal en el barrio gijonés del Carmen en 2021
  7. 7

    ArcelorMittal Powders anuncia el cese de su actividad en Avilés
  8. 8 Un nuevo robo en un chalé en Gijón pone en jaque a las fuerzas de seguridad
  9. 9 Un voraz incendio arrasa una vivienda en la zona rural de Oviedo
  10. 10

    La tormenta política por la condena al fiscal general llega a Asturias: piden nuevas elecciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sudar la camiseta