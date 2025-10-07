El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas

Necesitamos trabajos decentes

Muchas personas en Asturies sufren de pobreza laboral, es decir, cuentan con un empleo pero este no cubre sus necesidades básicas. Miles de demandantes de empleo buscan un trabajo para complementar el que tienen o sustituirlo por uno mejor

José Manuel Zapico

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Hace diecisiete años que la Confederación Sindical Internacional, de la que Comisiones Obreras forma parte, declaró el 7 de octubre Jornada Mundial por el Trabajo ... Decente. Y desde entonces no hemos dejado de recordarlo, de reivindicarlo, con todo tipo de actos y movilizaciones. Y lo hacemos porque el trabajo decente no ha llegado a todo el mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidente en Gijón: cinco heridos al chocar un coche con un autobús que circulaba por el carril bus
  2. 2 Cinco derrotas seguidas ponen fin a la etapa de Garitano en el Sporting de Gijón
  3. 3

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  4. 4 El Sporting de Gijón contacta con Borja Jiménez para sustituir a Garitano
  5. 5 En busca de un nuevo entrenador: el Sporting de Gijón allana el camino para el fichaje de Borja Jiménez
  6. 6 Ya hay fecha para la apertura del nuevo Mercadona de Gijón junto a El Molinón
  7. 7 La despedida de Garitano del Sporting de Gijón: «Que vaya todo bien y muchas gracias»
  8. 8 Los bomberos sofocan sendos incendios en un garaje y un piso de Gijón
  9. 9

    «Nos estuvieron humillando. Estuvimos siete horas maniatados»
  10. 10

    El centenario Garaje Asturias cerrará a finales de año para albergar un supermercado en su interior

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Necesitamos trabajos decentes

Necesitamos trabajos decentes