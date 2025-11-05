El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Arde el Areo

José Marcelino García

José Marcelino García

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El pasado 22 de octubre, el fuego arrasó 400.000 metros cuadrados del monte Areo, situado entre los concejos de Gijón y de Carreño. Los ... integrantes del dispositivo local, que lucharon para evitar que el fuego pudiera llegar a las viviendas más cercanas a la masa forestal de 'ocalitos', aseguraron que «nunca antes habían tenido que hacer frente a un incendio de tamaña magnitud en Gijón». Peligrosamente, el fuego había llegado al mismo borde de muchas casas, a la vez que a la red eléctrica de alta tensión y a las tuberías de oxígeno industrial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador de 27 años muere electrocutado cuando limpiaba bajo una línea de alta tensión en Coaña
  2. 2 Rescatan a un conductor que se cayó por un terraplén en Gijón
  3. 3

    La antigua sede de Telefónica de Gijón albergará 18 lofts de lujo para alquilar a ejecutivos
  4. 4 Una asturiana se cuela en la lista de los 100 más ricos de España
  5. 5 Una joven en patinete se estrella contra una furgoneta en Oviedo
  6. 6 Luto en la judicatura asturiana por la muerte de Rafael Martín del Peso
  7. 7 «Me decían que saliera de la vivienda, pero solo podía pensar en buscar a los niños»
  8. 8 «Una cascada» de agua en la Junta obliga a interrumpir el pleno
  9. 9 Desarticulan en Asturias una banda que estafó 200.000 euros a bancos: estaban a punto de dar otro golpe
  10. 10 El cambio de dirección del Sporting de Borja Jiménez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Arde el Areo