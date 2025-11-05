Arde el Areo

El pasado 22 de octubre, el fuego arrasó 400.000 metros cuadrados del monte Areo, situado entre los concejos de Gijón y de Carreño. Los ... integrantes del dispositivo local, que lucharon para evitar que el fuego pudiera llegar a las viviendas más cercanas a la masa forestal de 'ocalitos', aseguraron que «nunca antes habían tenido que hacer frente a un incendio de tamaña magnitud en Gijón». Peligrosamente, el fuego había llegado al mismo borde de muchas casas, a la vez que a la red eléctrica de alta tensión y a las tuberías de oxígeno industrial.

Dicho esto, no voy a abundar en lo que ya EL COMERCIO publicó amplia y cumplidamente días pasados. Pero sí diré que el monte Areo (de las Aras) ha ardido porque el fuego quiere maleza y ocalitos para alcanzar el cielo con sus llamas a costa del infierno en la tierra. Y es que todos podemos ver que la mayor parte del monte asturiano fue cayendo en manos de las industrias papeleras, de los agiotistas (especuladores), y de los políticos que lo han consentido. Si en otros países de nuestro entorno respetan los viejos bosques autóctonos, aquí, sin embargo, hemos evacuado y hecho leña de robles, castaños, abedules, arces, nogales y texos…, para convertir al 'ocalito' australiano en el árbol endémico de nuestra tierra asturiana. Quiero decir que nos hemos ido deshaciendo de nuestros viejos bosques y, con ello, perdiendo el respeto al pasado. Es el neocapitalismo especulador, la falta de amor a la tierra de sus propietarios y el abandono de la misma por parte de las últimas generaciones de jóvenes labradores y ganaderos debido a múltiples causas: montes abandonados, hombres y mujeres de aldea perdidos y melancólicos en una vacación eterna. El monte Areo es ahora, en su parte gijonesa, una tierra quemada. Y menos mal que la necrópolis megalítica más importante de Asturias, situada en la zona de Carreño, con una extensión de 4 kilómetros, no sufrió daño alguno, aunque sí sufre un vergonzoso abandono: bardiales, ocalitos y suciedad. Ahora, el Ayuntamiento de Gijón tiene una buena oportunidad para replantar el Areo, para, como dice la canción de Nando y Sergio: «Saltar de la rama de un roble, gritar tu nombre y echar a volar».