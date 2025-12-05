El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Coyanca celebra a San Andrés

José Marcelino García

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

La lluvia, como si fuera un abril de aguas mil, y luego el sol (al medio día) cayendo sobre los verdes asturianos de prados y ... caminos, hizo que San Andrés, patrono de Coyanca (barrio de Perlora) diera su paseíto a hombros de cuatro fornidos mozos de Carreño bajo el dosel de los nogales y manzanos que crecen y adornan la blanca ermita situada sobre la loma del Canto. Todo al son de la gaita y el tambor, y presidido por el párroco D. José Manuel, que dio al pueblo su 'procedamus in pacis' (caminemos en paz). Por suerte, el cielo azul, también en los charcos, dejo ver, ya está dicho, a San Andrés salir en procesión el último día de este mes de noviembre, que, como todo el mundo sabe, 'empieza con Todos los Santos y termina con San Andrés'. Niños entre las niñas, flores que, Ángel, en memoria de Enedina, su madre, siempre pone. Con las palabras del párroco, la música, los cantos y los encuentros se fueron descolgando recuerdos del cielo y de la tierra. Fue, como digo, una especie de primavera inverniza, donde uno, a veces, prolonga la infancia, la historia familiar y vuelve de nuevo al niño que fue no sé cuándo.

