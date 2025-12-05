Coyanca celebra a San Andrés

Comenta Compartir

La lluvia, como si fuera un abril de aguas mil, y luego el sol (al medio día) cayendo sobre los verdes asturianos de prados y ... caminos, hizo que San Andrés, patrono de Coyanca (barrio de Perlora) diera su paseíto a hombros de cuatro fornidos mozos de Carreño bajo el dosel de los nogales y manzanos que crecen y adornan la blanca ermita situada sobre la loma del Canto. Todo al son de la gaita y el tambor, y presidido por el párroco D. José Manuel, que dio al pueblo su 'procedamus in pacis' (caminemos en paz). Por suerte, el cielo azul, también en los charcos, dejo ver, ya está dicho, a San Andrés salir en procesión el último día de este mes de noviembre, que, como todo el mundo sabe, 'empieza con Todos los Santos y termina con San Andrés'. Niños entre las niñas, flores que, Ángel, en memoria de Enedina, su madre, siempre pone. Con las palabras del párroco, la música, los cantos y los encuentros se fueron descolgando recuerdos del cielo y de la tierra. Fue, como digo, una especie de primavera inverniza, donde uno, a veces, prolonga la infancia, la historia familiar y vuelve de nuevo al niño que fue no sé cuándo.

Coyanca, barrio muy antiguo de Perlora, donde un día apareció un tesoro (tesorillo) de monedas con la cara de Nerón y Vespasiano. Aquí, desde esta altura, en este lugar, parece que está quieto y vivo el mundo. Y uno es testigo, una vez más, en el día de San Andrés, de la belleza de nuestra tierra de Carreño. Belleza para ser vivida, escrita y dibujada, pero sin los 'ocalitos', que llenan el monte de sombras y hogueras. Más allá, están las calles con aceras, los coches, el volante, el autobús, el móvil y la prisa… Y uno, entrada ya la tarde, se aleja, en un viaje corto, hasta Perán y Candás sintiéndose un poco redimido, liberado de algo, recordando las palabras antiguas, pero tan actuales de la celebración. Mientras, el domingo se va vaciando, como se vacía la mar. La mar, digo, de otro año más de nuestra vida en San Andrés de Coyanca; ahora sin los voladores de mi amigo Morís.

