Setenta años del Teatro Prendes

Es bien sabido que el teatro y el cine pueden existir sin tiempo. Pero no pueden existir sin espacio. De tal manera que el cine ... o el teatro siempre es sujeto histórico de un lugar, un pueblo o ciudad donde está situado. Y así, hablar o escribir, en este caso, del teatro y del cine en Candás, es echar una mirada al papel y la relevancia que tuvo la escena y el celuloide en la vida de nuestro pueblo.

Fue el 1 de enero de 1956, con un film de la Paramount, titulado: 'Cuando ruge La Marabunta', (en color por technicolor), interpretado por Eleonor Parker y Charlton Heston, con el que se abrieron las puertas de este teatro/cine situado casi en los arrabales de Candás, cerca ya del barrio de La Matiella. Un local moderno, con un ancho y alto escenario, dos proyectores de cine, pantalla panorámica y sonido estereofónico, patio de butacas en rampa (muy acogedor), y un gallinero, al que se empezó a llamar 'principal'. Además de amplios aseos y sala de fumar (en el vestíbulo bar). Pero antes de llegar aquí, a la actualidad, tenemos que hacer un breve recorrido histórico por los teatros y cines que, desde 1903, tuvo Candás, con el primero llamado Santarúa. A éste, siguió el Teatro Marina inaugurado en 1922 y el Apolo en 1933 y el Avenida en 1964 como si fuera el hijo pequeñito del ya dicho Teatro Prendes.

Si, el cine y el teatro han ido marcando la vida de muchas generaciones de candasinos y candasinas. Fue refugio de días de lluvia. De, por poco dinero, escuchar los sonidos musicales de las comedias, de ver lo íntimo del amor, los paisajes en colores que, sin el cine, nunca hubiéramos podido contemplar. Y el humor y el retorno a los paraísos de la niñez. Y las risas y lágrimas. Todo aquello voló, murió… Los cines y teatros se fueron cerrando en la mayor parte de las ciudades y pueblos de España con el advenimiento de la TV. Menos aquí, en Candás, donde nuestro Ayuntamiento, con un gestor eficaz y competente al frente, el Dr. Alain J. Fernández Fernández, mantiene, sin cerrar con llave, el Teatro Prendes. Todo un lujo que ahora cumplirá setenta gloriosos años.