Entrando a darle a Edipo

La actualización de la versión de «Tebas land» (2013) de Sergio Blanco que Corina Fiorillo presentara en 2017 en Timbre 4 (el de Claudio Tolcachir) ... de Buenos Aires, con los mismos protagonistas, Lautaro Perotti (el otro fundador de la sala y la compañía argentina) y Gerardo Otero, abrió este viernes pasado la nueva temporada del Off Niemeyer con su particular lección sobre la dramaturgia de un nuevo, eterno Edipo, la creación teatral y la existencia: un cruzado triangular con otros textos además que se sitúa entre el origen de la llamada autoficción, o narración del yo, y del teatro documental, o verbatim, sea o no este último invención.

De «Tebas land», estrenada en Montevideo por su autor y llegada aquí desde Argentina para estrenarse en el Palacio Valdés en la versión de Natalia Menéndez, partió toda una ola, diríase marea o mareona, de entreverar el mundo real y el imaginario, el artístico con el vivido, el escénico con sus materiales y más allá con sus creadores y sus biografías. O sea que la tendencia de principios de siglo XXI se equiparaba o continúa la del XX. Y ahí sigue navegando. Cuántas veces también naufragando. Por eso resulta interesante esta nueva singladura del montaje de «Tebas land» porteño sobre algunos de los escenarios teatrales españoles.

La aparente escritura sobre la escena, la naturalidad de los intérpretes, las buenas transiciones, el mínimo espacio del escenario pero su amplia utilización, las proyecciones paralelas al desarrollo de la acción, las músicas estemos más de acuerdo con Mozart o con Manuel Alejandro por Raphael, en los cuarto cuartos del baloncesto y la prórroga, despliegan con su personal tino y buen ritmo todo un entrar a darle a Edipo tal y como Martín y Gera, Gera y Martín, personaje e intérprete y viceversa, decía que su padre hacía con él hasta que hundiéndole el tenedor en la tráquea le tumbó contra la heladera. Y mientras las lecturas que yo intento redescubrir en un distinto relato que a su vez se proyecta sobre mí y que presento a un tercero para que lo represente al público, se van solapando reflejos y sus imágenes en la sucesión de los espejos bajo la fría luz, bajo las luces cálidas.