Palabras y paso ajeno

Llegó la aclamada (salvo por los porfiados de siempre) Los yugoslavos de Juan Mayorga al Palacio Valdés —peor elección, creo, que el Niemeyer porque el ... espacio constriñe escenografía y movimiento respirando mal el montaje y la función— para instalarnos en esas fronteras de la vida en las que acabamos hablando de y las palabras de otros y caminando los y con pasos ajenos en pos de algo que fue, si fue, y nunca será. Las continuas modificaciones de los distintos textos de la obra, característica mayorguiana que lejos de transgredir constituyen la esencia teatral, nos mantienen emocionados o encabronados, o las dos cosas a uno y otro y distinto tiempo, divertidos, aunque pocos y poco nos reímos, con las búsquedas de Martín, Gerardo, Ángela y Cris. Estupendos Javier Gutiérrez, Luis Bermejo, Marta Gómez y Alba Planas, acelerando y parando los gestos y las palabras, en maravillosa nota de dirección que nos coloca, oyendo todo lo dicho, en un acortamiento semejante al que practicaban aquellos de la nouvelle vague cortando las secuencias.

Los yugoslavos se estrenó en Belgrado en 2013 poco antes de ser publicada por primera vez en español. Desde entonces no ha dejado de crecer y cambiar. El estreno este año en La Abadía es y no es aquel texto, igual que la que vimos este sábado en Avilés es y no es la de Madrid. Ni será la siguiente. Pero ya sabíamos que el teatro es el momento, el tiempo desde que aquí sale Cris paseándose por el proscenio para sentarse a la izquierda hasta que Martín nos pregunta, bandeja en mano, «¿qué va a ser?». Todo ello con una escenografía, insuperable Elisa Sanz, en dos alturas, cuatro espacios principales y los secundarios por los que circulan de un lado a otro haciendo elipses y elisiones, alusiones, imprescindibles, los personajes bajo las sapientísimas intensidades y colores de la luz de Juan Gómez-Cornejo, acompañados por una destacadísima música y un imprescindible ambiente sonoro de Jaume Manresa, tres creaciones que subrayan también la consecución y pérdida de una búsqueda.

Les pasa también a las palabras que siempre las hay mejores, y peores, además de «la voluntad y la fe» con las que se dicen. Y a algunos personajes, que se construyen con las historias figuradas por otros. ¿O son todos imaginados por todos o por una sola, más bien, menos el tierno y brillantísimo Martín de Javier Gutiérrez? Cambiantes como el texto, y encontrados perfectamente son también la trinidad de Planas, Gómez y Bermejo en sus Cris, Ángela y Gerardo porque «lo que hace importante un lugar son las personas que lo buscan». Nuestros relatos son palabras y paso ajeno.