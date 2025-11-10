El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Palabras y paso ajeno

José María Caso

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Llegó la aclamada (salvo por los porfiados de siempre) Los yugoslavos de Juan Mayorga al Palacio Valdés —peor elección, creo, que el Niemeyer porque el ... espacio constriñe escenografía y movimiento respirando mal el montaje y la función— para instalarnos en esas fronteras de la vida en las que acabamos hablando de y las palabras de otros y caminando los y con pasos ajenos en pos de algo que fue, si fue, y nunca será. Las continuas modificaciones de los distintos textos de la obra, característica mayorguiana que lejos de transgredir constituyen la esencia teatral, nos mantienen emocionados o encabronados, o las dos cosas a uno y otro y distinto tiempo, divertidos, aunque pocos y poco nos reímos, con las búsquedas de Martín, Gerardo, Ángela y Cris. Estupendos Javier Gutiérrez, Luis Bermejo, Marta Gómez y Alba Planas, acelerando y parando los gestos y las palabras, en maravillosa nota de dirección que nos coloca, oyendo todo lo dicho, en un acortamiento semejante al que practicaban aquellos de la nouvelle vague cortando las secuencias.

