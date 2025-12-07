El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Realismo de ida y vueltas

José María Caso

Crítico teatral

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

Con una maestra perfección técnica y artística, 'Muerde' (2019) de Francisco Lumerman, interpretada por Luciano Cáceres, toda una excelencia cinésica, gestual y prosódica, impuso este ... pasado sábado una sobrecogida atención silenciosa en la sala Off del Niemeyer de Avilés en la última función de su minigira por España. Venían del Infanta Isabel de Madrid. Y aquí se despidieron en mitad de los aplausos actor, autor-director y el resto del equipo tras una intensa hora de monólogo polifónico y plurivalente, presidido por una mesa de carpintero sobre serrín tomando el rectángulo de la escena, donde Cáceres, sentado, ya él o sus personajes, nos esperaba al entrar a la sala.

