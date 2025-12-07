Con una maestra perfección técnica y artística, 'Muerde' (2019) de Francisco Lumerman, interpretada por Luciano Cáceres, toda una excelencia cinésica, gestual y prosódica, impuso este ... pasado sábado una sobrecogida atención silenciosa en la sala Off del Niemeyer de Avilés en la última función de su minigira por España. Venían del Infanta Isabel de Madrid. Y aquí se despidieron en mitad de los aplausos actor, autor-director y el resto del equipo tras una intensa hora de monólogo polifónico y plurivalente, presidido por una mesa de carpintero sobre serrín tomando el rectángulo de la escena, donde Cáceres, sentado, ya él o sus personajes, nos esperaba al entrar a la sala.

'Muerd'e bebe de la actualidad argentina y la desplaza por mundos oníricos, fantaseados y crueles, regresada siempre e ida de la realidad en su afán por universalizar el discurso. Nació como espectáculo a través de las plataformas de televisión en mitad de la pandemia de la covid, interpretada desde Perú por el actor Alfonso Divos, adaptando un texto de unos años antes. Y subió a los escenarios en el formato visto en Avilés, merced a la vocación transoceánica del Centro Niemeyer y al excelente quehacer programador de Antonio Ripoll.

Esta multipremiada obra de Lumerman y su Moscú Teatro de Buenos Aires, amparada en España por La Zona, es todo un virtuosismo de encajes y puntos de vista en la iluminación de Ricardo Sica y el sonido de Agustín Lumerman sobre un escenario de Agustín Garbelloto por el que Luciano Cáceres despliega, el y los relatos de René, su y sus voces en el espacio y el tiempo detenido del final pero pleno de movimiento en su retrospectiva humana, animal, fieramente las dos. En su historia local, quizá me resonaban como ecos la sucesión de palabras de la primera parte de 'El sonido y la furia', tal vez la expresión del 'Macario' de Rulfo. Realismo de ida y vueltas.