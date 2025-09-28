San Juan puntúa a Lorca

Que el estupendo Alberto San Juan posee todo un talento artístico-literario es algo indiscutible desde que fundara con aquellos otros Animalario. Por eso no ... nos extrañó su maestría actuando como Federico García Lorca, ni tampoco como líder de esa banda musical, esta vez de jazz, que completan Claudio de Casas (guitarra), Miguel Malla (teclados y saxo), Gabriel Marijuan (batería) y Pablo Navarro (contrabajo), que también fueran Animalario. Y por eso le agradecimos y celebramos, primero en el teatro y después en la calle, que por fin puntuara, magníficamente, y nos dijera y cantara tan extraordinario como para entenderlos por primera vez los dificilísimos poemas del «Poeta en Nueva York» (1940) de Lorca en su montaje de teatro-concierto «Nueva York en un poeta», que el no menos excelente Festival Fifty-Fifty de Jazz y Poesía de Avilés, de Yvan Corbat y esos otros, trajeron al Palacio Valdés.

«Poeta en Nueva York», publicado allí en bilingüe inglés-español escasamente un mes antes de que en México saliera la primera edición en castellano, es desde entonces un maremágnum de problemas textuales y conceptuales que va a cumplir un siglo de controversias. Y en esto, llegó San Juan y su banda con el diseño de luz y sonido de Raúl Baena a afinar los tempos, colorear los instrumentos, imprimir ritmo a los silencios, tesitura grave, media, aguda, forzando medidamente la extensión, firme, calma, baja, alta, rápida, débil, luces nadirales, cenitales, laterales, de sala, humo, negro color rojo, verde, azul, azul cubano.

Con el texto de la conferencia en 1932 sobre el poemario en la Residencia de Señoritas de Madrid y «1910» y «Vuelta del paseo» y «Norma y paraíso de los negros» y «Asesinato (Dos veces madrugada en Riverside River)» y «La aurora» y «Paisaje de la multitud que vomita» y «Danza de la muerte» y «Ciudad sin sueño» y «Panorama ciego de Nueva York» y «Vaca» y «Poema doble del lago Eden» y…»Nueva York» y «Son de negros en Cuba». El orden entre el primer poema y el último no altera una dramaturgia en que Alberto San Juan carga con la difícil y fluctuante puntuación lorquiana y su compromiso (el de ambos) –en los aplausos dedicó la función a Las cinco de La Suiza, cuya bandera reivindicativa contra su prisión se desplegó entonces desde los palcos pares del primer piso– para convertir en pura, irracional emoción la hora y poco de teatro y música, que se nos quedó escasa, con la alta y con esta voz clara poesía del Surrealismo excelso en español. Lo digo, creo, que por todos los congregados por el Fifty-Fifty: muchas gracias.