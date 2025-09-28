El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

San Juan puntúa a Lorca

José María Caso

Crítico teatral

Domingo, 28 de septiembre 2025, 02:00

Que el estupendo Alberto San Juan posee todo un talento artístico-literario es algo indiscutible desde que fundara con aquellos otros Animalario. Por eso no ... nos extrañó su maestría actuando como Federico García Lorca, ni tampoco como líder de esa banda musical, esta vez de jazz, que completan Claudio de Casas (guitarra), Miguel Malla (teclados y saxo), Gabriel Marijuan (batería) y Pablo Navarro (contrabajo), que también fueran Animalario. Y por eso le agradecimos y celebramos, primero en el teatro y después en la calle, que por fin puntuara, magníficamente, y nos dijera y cantara tan extraordinario como para entenderlos por primera vez los dificilísimos poemas del «Poeta en Nueva York» (1940) de Lorca en su montaje de teatro-concierto «Nueva York en un poeta», que el no menos excelente Festival Fifty-Fifty de Jazz y Poesía de Avilés, de Yvan Corbat y esos otros, trajeron al Palacio Valdés.

