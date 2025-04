Comenta Compartir

Más acá, o allá, de la necesidad de implantar en el espacio adecuado los montajes teatrales que visitan Avilés, Here comes your man de Jordi ... Cadellans es una magnífica oportunidad para alumbrar, y combatir, la barbarie en los recovecos ocultos del maltrato a través de la autoficción purificadora, tal y como nos mostró este pasado domingo en la Sala Club del Off Niemeyer la función de clausura de la X edición del Festival LGTBI.

Cadellans hostiliza por lo personal una de las lacras más extendidas de este entramado social que anatematiza al otro, al distinto. En el texto, directamente «el raro», que utilizando las mismas armas de su agresor primero y su gran encubridor y cómplice siguiente termina pasados los años por airear la crueldad feroz tantas veces repetida, no, cometida. Here comes your man nos conecta, por un lado, con AMDG de Ramón Pérez de Ayala, por ejemplo, y por otro, ya en sus singularidades de género, con el Teorema de Pier Paolo Pasolini. Y lo hace a través de una narración pedagógica, divertida y entretenida mientras va profundizando en la negra realidad del abuso violento hasta el sadismo y la represión. Sergi Cervera y Marc Ribera, con la dificultad de actuar en un espacio concebido para el teatro de proximidad un montaje que pide un teatro más a la clásica y con cuarta pared, nos presentan a Morales y Torres, aquel aprovechando sus grandes dotes para la comicidad y también para lo trágico, y éste tratando de contener la inmediatez y sus altas dotes de emoción. Torres y Morales para vigilarnos cuántas veces cedimos y cómo nos ultrajaron.

