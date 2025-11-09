El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

De vuelta a los sueños

José María Caso

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

Desde que La gran cacería de Juan Mayorga se publicara por primera vez como artículo de fondo, tribuna, análisis periodístico en prensa escrita hasta la ... función teatral o clase magistral —no tiene exactamente género periodístico, literario, ni escénico o siendo uno son más o incluso ninguno sino todos sus opuestos— los insomnios y el duermevela de los hombres quizá se hayan ido multiplicando o repitiendo. ¿Los argumentos son cambiantes siempre; los temas, siempre los mismos; las formas, distintas?, permítaseme la licencia de agregar un interrogante más al recitativo del montaje con actuación que este viernes su autor, director, intérprete y actor trajo al Palacio Valdés como un solo hombre siendo a su vez otros y todos.

