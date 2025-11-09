De vuelta a los sueños
José María Caso
Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00
Desde que La gran cacería de Juan Mayorga se publicara por primera vez como artículo de fondo, tribuna, análisis periodístico en prensa escrita hasta la ... función teatral o clase magistral —no tiene exactamente género periodístico, literario, ni escénico o siendo uno son más o incluso ninguno sino todos sus opuestos— los insomnios y el duermevela de los hombres quizá se hayan ido multiplicando o repitiendo. ¿Los argumentos son cambiantes siempre; los temas, siempre los mismos; las formas, distintas?, permítaseme la licencia de agregar un interrogante más al recitativo del montaje con actuación que este viernes su autor, director, intérprete y actor trajo al Palacio Valdés como un solo hombre siendo a su vez otros y todos.
O algunos: personas, animales, cosas, actantes y acciones. Goethe pero el padre que no localiza telefónicamente al hijo, la camarera pero la madre con su hijo en brazos y una carta de una mano a otra, el capitán pero el oso y el tigre, el camionero pero el látigo romano y el esclavo, el prisma pero también Noé y el arco iris, los novios de la catedral de Monreale, Philip Müller, el pantocrátor, los mosaicos de Casale, el Mediterráneo, Sicilia, la tumba del nadador… Ellos pasearon obsesivamente contrapunteados y de uno a otro y de otro a uno mientras el actor nos lo contaba, en movimiento y con gesto, cuadros escénicos también.
Empieza escribiéndonoslo, sentado en una silla, único mobiliario escenográfico fuera de la luz cenital y oblicua con rectángulo de escenario en blanco, sobre el que da vueltas hasta que lo extiende a la platea superponiendo otro que bordea de impares a pares, oscuro y voz en el tránsito, lado, de derecha a izquierda. Cual si el teatro, arca de Noé, vientre de la ballena de Jonás, pero también Pinocho y Moby Dick, dibujase ¿una cruz laica, transepto, crucero y sus naves? Con el apoyo de una excelente iluminación de Virginia Rodríguez, en un español glorioso y gozoso, Mayorga nos regala las palabras, los relatos y la vida. Y lo hace a través del mismo duermevela que a otros les llevó a competir con los dioses por la disputa del significado, llámese magdalena de Proust o manía en Platón. Insomne entre la niebla siempre, nos devuelve los sueños.
