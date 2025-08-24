El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un avión sobrevuela una zona ardiendo en Degaña. EP

Incendios y salud

Más de 20 millones de toneladas de CO2 a causa del fuego nos recuerdan la histórica lucha medioambiental de Avilés

José María Urbano

José María Urbano

Avilés

Domingo, 24 de agosto 2025, 02:00

Hacía veinticinco años que no se registraban en España tal cantidad de emisiones de CO2 a la atmósfera como consecuencia de los incendios forestales: más ... de veinte millones de toneladas desde el mes de enero de este año. A punto ya de devastar cuatrocientas mil hectáreas de terreno –dejando al margen el número de fallecidos, desalojados y pueblos arrasados–, los incendios de los últimos quince días en nuestro país, con Asturias y el Noroeste como grandes damnificados, dejan otra secuela no menos importante, que tiene que ver con la salud de las personas.

