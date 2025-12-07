Obras, no estudios

El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Imagen de la Variante de Avilés, una de las vías más transitadas de Asturias. LVA
El nuevo retraso sobre la Ronda Norte y el soterramiento socavan la confianza ciudadana y abonan el desencanto

José María Urbano

José María Urbano

Avilés

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

Éste no es un dato cruel para adornar esa novela negra de giros insospechados con los que captar la atención del lector. Da escalofríos recordarlo ... hoy. 39 muertos y 32 heridos después no impidieron que los técnicos de la Administración central tardaran ¡siete años! (1991 inauguración-1998 resolución) en decidir-permitir que la Variante de Avilés pasara a la condición de vía rápida, simplemente pintando una raya continua para prohibir los adelantamientos y una limitación de velocidad a 100 kilómetros/hora (hoy a 90).

