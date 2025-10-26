El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Salida del GPO Grace en mayo de 2023 con eólicos de Windar para Estados Unidos. J. M. URBANO

La pancarta

Windar avisa de un desafío global a la industria que requiere análisis y estrategia para proteger el empleo

José María Urbano

José María Urbano

Avilés

Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00

La pérdida de un solo puesto de trabajo supone un fracaso personal, colectivo, empresarial y social de primera magnitud. Como suena. Para la persona que ... lo padece, no estamos ante una pérdida material, sino ante la fractura de su propia identidad, con un efecto dominó con el que se puede venir abajo todo su contexto existencial y el de su familia. Para la empresa que lo despide (la negación de su propia existencia) supone un golpe a su reputación, en la mayoría de los casos pérdida de capital humano y generación de desconfianza interna. Para la comunidad, en un aspecto puramente mercantilista, un consumidor menos, posiblemente un ciudadano que valore el tener que abandonar el territorio en busca de futuro, y si se consolidase la tendencia, el empobrecimiento del propio ámbito geográfico.

La pancarta