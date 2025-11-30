'Parfum' sin olor

El abanico de precios de 'parfum' francés en las tiendas de lujo que se asientan en la parisina Place Vendôme y calles adyacentes, se sitúa ... entre los 40 y los 600 euros en frascos de no más de 100 ml. Guy Dollé, en su día el hombre fuerte del líder mundial de la siderurgia tras la fusión en 2001 de Usinor, Arbed-Aceralia, se opuso en 2006 a la OPA hostil presentada por un poco conocido industrial Lakshmi Mittal, dejando una frase para la historia: «Lo nuestro es 'parfum', lo que nos propone él es 'eau de cologne'». Con ello pretendía significar que la 'grandeur' francesa (y en este caso europea) siempre estaría por delante en refinamiento y valor añadido de una compañía que consideraba de menor calidad, construida inicialmente a base de compras de instalaciones europeas obsoletas o en dificultades.

A punto de cumplirse veinte años de aquella exhibición un tanto arrogante, Francia asume hoy que la siderúgica empieza a ser un lastre para su industria y que amenaza a territorios enteros como Dunkerke. Las inversiones anunciadas en su día por ArcelorMittal para la modernización y descarbonización de sus sistemas de producción no llegan. Con planteamientos similares a los que hizo en España, Alemania, Bélgica o Luxemburgo (DRI, hidrógeno verde, fondos europeos, apuestas de los gobiernos), la parálisis actual europea y ante la evidencia de que la multinacional está cada día más lejos de Europa, Francia anuncia que se ha cansado de ayudar a la empresa, incluso en el ámbito fiscal del impuesto de sociedades, y quiere pasar a la acción para salvaguardar los intereses de sus quince mil trabajadores, ochenta míl en el espectro amplio, y hasta su soberanía industrial.

La 'Francia Insumisa' de Jean Luc Melenchon consiguió este jueves que la Asamblea Nacional aprobase en primera lectura una propuesta de ley para nacionalizar ArcelorMittal, medida a la que se opone el gobierno de Macron –«la respuesta se encuentra en Bruselas»– y difícilmente saldrá adelante en el Senado después de que la ultraderecha de Le Pen se abstuviera y se mostrara crítica con la propuesta, respaldada por otro lado con fervor por la CGT. La Agrupación Nacional (RN) vería con mejores ojos la «acción de oro» del Estado ante decisiones estratégicas de la empresa.

Asturias, centro neurálgico de la siderurgia española, está afectada por los mismos problemas de paralización de inversiones de ArcelorMittal, aumentados incluso con problemas técnicos como los del horno de Gijón, que en un efecto cascada están provocando problemas en prácticamente todas las líneas propias y en las empresas auxiliares. El horno eléctrico de Avilés sigue lejos.

¿Nacionalizar asegura ese futuro en Francia como aquí y en toda Europa? Inglaterra e Italia iniciaron ese proceso para lograr la continuidad de British Steel, propiedad del grupo chino Jingye, cuando éste expresó su deseo de cerrar los hornos de la localidad de Scunthorpe. En el país transalpino se dio el primer paso para nacionalizar la Acciarerie d'Italia en Taranto, participada en un 62 por ciento por ArcelorMittal, ante las desavenencias sobre inversiones no realizadas.

Las dudas surgen cuando es probable que se esté simplificando en exceso el problema y la solución. En Francia se indica que la nacionalización de ArcelorMittal supondría un desembolso de 3.000 millones de euros. Suena más a números de 'black friday' que a los reales de una empresa que en el tercer trimestre tuvo un EBITDA de 1.500 millones de dólares, un resultado neto de 400 millones –un 72% interanual más–, una deuda neta de 9.100 y liquidez de 10.800. Y además, con unas perspectivas para 2026 alentadoras después de que la Comisión Europea aprobara el pasado día siete de este mes unas medidas comerciales para la siderurgia con el fin de recuperar niveles sostenibles de utilización de las capacidades de producción, combinadas con un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBMA). ¿Tarde? Seguro. Esto es Europa.

Cada uno puede engañarse como quiera. ArcelorMittal no deja de invertir en Europa porque pierda dinero. Al revés, lo gana. Pero gana más y más cómodamente –energía barata, menores costes, mayores ayudas, menos 'impedimentos'– en India, Brasil o Estados Unidos. Y además está por escrito. Aditya Mittal, director ejecutivo de la compañía, lo dejaba claro el pasado día seis de este mes: «Nuestro objetivo es centrar las inversiones estratégicas en mercados con bajos costes y alto valor añadido, abandonando actividades con mayores costes». Y a las pruebas hay que remitirse: venta sostenida de activos en la República Checa, Rumanía, Macedonia, Italia, Luxemburgo, líneas de Lieja (Bélgica), además de quedar fuera del negocio minero y siderúrgico de Kazajistán tras un accidente que costó la vida a treinta y dos trabajadores.

Más allá de los números y ante el actual panorama, Europa, Francia, España... Asturias, tiene vías que explorar: compromisos vinculantes energía-industria, defensa comercial para que haya en el territorio una mayor demanda de acero verde (infraestructuras, vivienda), apoyos públicos condicionados a nuevas inversiones, mantenimiento de empleo, deslocalizaciones penadas...

Y finalmente sería bueno que hubiera un discurso oficial lo más alejado posible del voluntarismo para que la sociedad en general sepa que se necesita una política industrial de la que a lo mejor carecemos como continente y como país. Y que sin ella, y con la rémora de la Unión Europea para responder con agilidad a los desafíos del mundo actual, será difícil pasar del 'agua de colonia'. Sin una estrategia industrial, económica y política común de Europa, de respuesta inmediata, el 'parfum' del futuro del acero lo fabricarán otros.