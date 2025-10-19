El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Imagen del astillero de San Juan, a pleno rendimiento de trabajo este viernes. JOSÉ MARÍA URBANO
Avilés se mueve

El ruido y los datos

Saint-Gobain, Nebrija y Puerto protagonizan tres aspectos locales y regionales que necesitan debates sin contaminar

José María Urbano

José María Urbano

Avilés

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:00

Comenta

Está el agua tan limpia, tan cristalina, que apetece aprovechar los 24 grados de este octubre todavía veraniego para darse un baño (prohibido) en este ... pequeño paraíso de la ría de Avilés que representa el pequeño pueblo de San Juan. Un lugar idílico, pese a la industria que le rodea y a veces esos malos olores de la cercana estación depuradora de Maqua, una de las grandes obras del siglo XX, como fue el saneamiento integral de la ría y de Avilés y comarca, cuyo rendimiento y coste de su puesta a punto aún sigue pendiente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía interviene en un piso de citas en Gijón por un cliente insatisfecho que pedía la devolución del dinero
  2. 2 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  3. 3 Encuentran al menor de edad desaparecido en Mieres desde ayer
  4. 4 El VAR vuelve a indignar al oviedismo por una decisión compleja de entender
  5. 5 Cae una red criminal que obligaba a ocho mujeres a prostituirse en pisos de Oviedo
  6. 6 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  7. 7 Ranking de Yantar: ¿dónde se comen los mejores callos en Asturias?
  8. 8 Condenado un vecino de Gijón por telefonear a una casa de citas y llamar «puta» a su interlocutora
  9. 9 El fenómeno con vídeos del Pueblo Ejemplar que causa sensación: «En Valdesoto somos de comedia»
  10. 10

    La nueva conservera de Carreño, más cerca de su instalación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El ruido y los datos

El ruido y los datos