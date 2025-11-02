El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Juan Wes, con su esposa María Solís, tras recibir la insignia de oro de Amigos de Cudillero. J. L. A. BUSTO
Avilés se mueve

Seña de identidad

Avilés ha conseguido un relato propio en Cultura y en la oferta lúdica como una buena estrategia económica y social

José María Urbano

José María Urbano

Avilés

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Hoteles de Avilés ya han puesto el cartel de lleno a ocho meses vista. El 20 y el 26 de junio de 2026 ya no ... quedan habitaciones libres en esos establecimientos, que en cuestión de minutos sufrieron una avalancha de peticiones. ¿Qué había pasado? Fácil. El 20 de junio estarán en La Magdalena Manolo García y Quimi Portet, El Último de la Fila, y el día 26, en el mismo escenario, actuará Aitana en su único concierto en Asturias dentro de una gira que la va a llevar por las principales capitales del país y por Latinoamérica, principalmente, para luego ampliarla a Europa y Estados Unidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en Gijón al incendiarse la cocina de un restaurante en Fomento
  2. 2 Herida una madre y su hijo de dos años en un accidente en la autopista el Huerna
  3. 3 Heroico rescate en Gijón: la Policía Local saca inconsciente a una mujer de su piso incendiado en Ceares
  4. 4 Salud intensifica su guerra contra la gripe: estos son los puntos donde te puedes vacunar sin cita previa en Asturias
  5. 5

    Las claves del caso de Maritrini y su bebé: un crimen que puede estar a punto de resolverse
  6. 6 Heroico rescate en Gijón: la Policía Local saca inconsciente a una mujer de su piso incendiado en Ceares
  7. 7 Maribel Vilaplana, en el hospital
  8. 8 Varapalo para el Sporting de Gijón: «Loum va a estar de baja hasta el final de la temporada, no contaremos con él»
  9. 9 Ranking de Yantar: ¿dónde se comen las mejores patatas bravas en Asturias?
  10. 10

    Homenaje en Lena a uno de sus agentes: salvó la vida a un hombre con un masaje cardiopulmonar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Seña de identidad

Seña de identidad