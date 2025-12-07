El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Elizabeth Sanduvete

Cuando el silencio se hace cómplice

España necesita ya una Ley Integral contra el Acoso Escolar. Una norma firme, con consecuencias reales, que proteja a la víctima y responsabilice a quien mira hacia otro lado

José Montero

Socio-director de Montero de Cisneros-Abogados

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:02

Comenta

Hace unas semanas, un grupo de padres se plantó frente al Congreso para pedir algo tan elemental como una ley que proteja a sus hijos ... del acoso escolar. Llegaron de toda España. Venían con fotos, con pancartas y con la voz rota. Entre ellos se encontraba la familia de Sandra Peña, una joven sevillana que decidió quitarse la vida tras años de humillaciones. Y mientras los congregados reclamaban amparo, dentro de la Cámara se hablaba de cualquier cosa menos de ellos. Ningún representante salió a recibirlos. Ninguno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gijón blinda sus calles en Navidad por el nivel cuatro de alerta terrorista
  2. 2 Un nuevo fallecido activa las alertas por el problema de las personas sin techo en Gijón
  3. 3 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4. 4 Fallece Marisa Santiago, cofundadora Grupo Lacera
  5. 5 Emilio Tuya, la calle del Molino y también la del Grupo
  6. 6 Alice Campello, una invitada de lujo en la boda en Asturias de una conocida joyera
  7. 7 Cazorla pide perdón tras su primera roja directa en 843 partidos: «Toca aprender y levantarse»
  8. 8

    El anestesista detenido por la muerte de la niña sustrajo los sedantes del Hospital de Manises
  9. 9 Gelabert vuelve a rescatar al Sporting
  10. 10 Cambios en el precio del tabaco, con subidas de más de 20 céntimos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Cuando el silencio se hace cómplice

Cuando el silencio se hace cómplice