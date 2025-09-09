La marquesina de la Fábrica de Gas

Convendría recordar que las leyes están para cumplirlas. La marquesina de la Fábrica del Gas, atribuida al ilustre ingeniero Ildefonso Sánchez del Río es un ... elemento arquitectónico que tiene asignado un nivel de protección integral por el Plan Especial de Protección aprobado en 2012 y del que es autor el arquitecto César Portela. El conjunto fabril en su actividad industrial produjo el gas de alumbrado urbano de la ciudad de Oviedo hasta que ese combustible fue sustituido por la energía eléctrica.

La marquesina se diseñó y construyó como elemento protector de un espacio donde se alojaron los gasógenos –las calderas del gas–. Debido a que esa función productiva se desarrollaba en un recinto semiabierto y para facilitar una alta disipación de energía calorífica, fue necesario controlar los movimientos del aire atmosférico en evitación de excesivas corrientes de aire, mediante el montaje de una fachada tipo muro cortina acristalado y situado al Levante.

El conjunto de estos tres elementos constituyó el sistema productivo industrial principal de la fábrica –el corazón del organismo industrial–.

Hacerlo desaparecer sería desmantelar un elemento nuclear tanto en su materialidad como en su valor como documento patrimonial y más aún si se pretende sustituirlo por una «gran plaza pública» o vacío urbano.

Intervenir así en el patrimonio cultural de una ciudad milenaria y con una notable etapa histórica vinculada al patrimonio industrial no es la más respetuosa ni la más responsable socialmente.

En sentido alternativo existe un Fondo FEDER vigente entre 2021 y 2029 que aporta importantes subvenciones a fondo perdido para estimular la rehabilitación ambiental y lo que se conoce como la UE más verde.

Por otra parte, la legislación urbanística no contempla compensaciones económicas mediante aprovechamiento urbanístico a mayores para hipotéticos sobrecostes sobrevenidos por descontaminación de suelos en ordenación.

Tanto la Ley de Patrimonio Cultural 2001 del Principado de Asturias como la normativa del Catálogo Urbanístico ovetense, establecen el procedimiento cautelar de tratamiento de un determinado patrimonio protegido en relación a su hipotética ruina económica.

Respecto a la marquesina se pretende convencer a la administración autonómica que su conservación es irreversible por colapso físico y por ruina económica.

Las citadas normativas establecen un Coeficiente de Mayoración aplicable al valor de reposición. Para el caso, nivel de protección integral, sería de utilización un 1,25 lo que incrementa dicho valor de reposición a efectos del cálculo de la ruina económica.

Sería de interés conocer como se ha llegado a la situación de colapso 'atribuido' y si ha habido inhibición o no en las labores obligadas de conservación o de custodia pública.

Cabe preguntarse si existe una vía posible y razonable de recuperación de la marquesina.

En nuestra opinión caben tres opciones:

–Si fuese irrecuperable físicamente, que no económicamente, se podría derribar y volver a reedificar dentro de lo que se entiende como una reconstrucción filológica. Al ser una estructura de hormigón, se puede reproducir de manera totalmente fiable y con la aportación del nivel de seguridad deseado

–También es posible, preservando su valor documental, restaurarla; hay técnicas para hacerlo, es cuestión de dinero y de intencionalidad.

–Si el coste fuese sumamente desproporcionado, se podría autorizar reconstruir la marquesina desde un punto de vista compositivo y volumétrico, manteniendo ese espacio cubierto y protegido de una manera más aligerada y económica, con una estructura metálica y un cerramiento que recree lo que había previamente.

Los buenos deseos son fáciles de plantear, lo más difícil es verlos materializados. Presumir de responsabilidad social corporativa o de reputación empresarial supone demostrarla con hechos contrastables. Lo contrario es vender humo.

Este proyecto 'urbano' en planificación difícilmente soportaría un aprobado raspado en cualquier Escuela de Arquitectura que se precie.