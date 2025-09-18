70 años de la tragedia taurina en Villalegre

El lunes día 15 de agosto de 1955 se realizaba una corrida de toros en una plaza desmontable de madera en un prado próximo al ... lugar que ocupa la actual plaza de La Hispanidad en Villalegre, municipio de Avilés. Era, en Villalegre, la fiesta sacramental de la Virgen de La Luz- actualmente patrona de Avilés- con una monumental romería en dicho prado, con atracciones de feria, un teatro ambulante y un circo, además de la plaza de toros.

Acudí allí con la intención de ver la función del circo a las 7 de la tarde, momento en el cual se estaba lidiando un toro en la plaza y, en ese instante, se produjo un enorme estruendo por el derrumbe de casi todas las gradas de la parte sur de la plaza con enormes gritos de angustia, pidiendo auxilio de personas heridas y atrapadas entre las tablas y tablones de las gradas derrumbadas. Fui testigo ocular y auricular de aquel ingrato acontecimiento.

Mucha gente de la romería nos prestamos a socorrer, en la medida posible, a los mas de 50 heridos, tres de ellos fallecieron por los golpes y heridas recibidos, uno de ellos en el acto y los otros dos con posterioridad. Inmediatamente llegaron prestos automóviles y camiones para trasladar a los heridos al hospital, con las ayudas también de autoridades y sanitarios que se fueron personando en el lugar de la tragedia.

De Corvera hubo lesionados con hematomas, por los que no fueron al hospital, y también hubo un vecino de Los Campos, Manuel Álvarez Alonso, con José, su hijo mayor, que cayeron con el derrumbe y, afortunadamente, salieron prácticamente ilesos. Este vecino era también el padre del que fue alcalde de Corvera durante dos legislaturas, Víctor Manuel Álvarez León, regidor de 1991 a 1999 y principal impulsor del magno proyecto de parqueAstur.

La persona accidentada mas grave de Corvera fue la joven de 20 años, Amelia Rodríguez, vecina de La Trapa, Molleda de «Riba», que sufrió traumatismos de los que tardó mas de un año en recuperarse.

A la vez que toda aquella desgracia sucedía, el toro que se estaba lidiando saltó por los restos de las derruidas gradas y huyó hacia Molleda, por las fincas situadas a la orilla del río Arlós, donde al final fue sacrificado. Sobre este sacrificio hubo diferentes versiones que se comentaban y que no llegué a saber cómo se produjo. Con el toro ya huido, hubo algunos alarmistas que voceaban «¡el toro, el toro!» y se reían al ver a la gente correr despavorida, sin motivo, buscando algún refugio.

Al día siguiente, La Voz de Avilés informaba ampliamente sobre los acontecimientos de aquel ingrato y triste suceso taurino en Villalegre, y a los 50 años, el 15 de agosto de 2005, La Voz de Avilés recordaba nuevamente en un artículo de La Redacción, la trascendencia de lo ocurrido aquel siniestro día 15 de agosto de 1955.