ZBE, ¿oportunidad perdida?

Una Zona de Bajas Emisiones no puede limitarse a trazar fronteras en un mapa, debe haber un plan serio

Juan Álvarez Areces

Concejal del Grupo Municipal Socialista

Domingo, 17 de agosto 2025, 02:00

Oviedo ya demostró que puede reinventarse. Lo hizo al eliminar el tráfico del casco Antiguo, convertir calles en peatonales, recuperar el espacio público y aumentar ... mucho las zonas verdes, mejorando la calidad del aire, la vida y el comercio. No fue fácil: hubo protestas y titulares catastrofistas, quienes fueron sus más feroces críticos –el PP– luego adoptaron y expandieron el modelo. Pero el tiempo dio la razón a quienes apostaron por una ciudad más amable.

