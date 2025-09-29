El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Se ha ido una leyenda

Juan Arribas

Presidente de la Federación de Balonmano del Principado

Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00

Ha fallecido Javier García Cuesta, una de esas personas que tienes como vecino y que no sabes que con la vida que ha tenido puedes ... hacer una serie. Con él se va uno de los últimos miembros de aquella generación de finales de los sesenta que fueron los primeros INEF, los primeros entrenadores nacionales de balonmano, los primeros jugadores internacionales, los primeros de muchas cosas, que desde la nada tuvieron la ambición, la dureza y la valentía de salir al mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

