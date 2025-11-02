El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La guerra arancelaria y el equilibrio de Nash

Juan Carlos Álvarez

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

En plena guerra arancelaria entre China y Estados Unidos, no está muy claro quién será el ganador, pero sí que el perdedor será Europa. En ... el fondo nada de todo esto es nuevo y desde hace tiempo asistimos, también, a la 'guerra de divisas', tratando de devaluar cada contendiente la suya (dólar, euro, yuan, etc.) para tener ventajas competitivas a la hora de exportar. Sobre todo, el gigante amarillo para poder mantener en pie su modelo de crecimiento, necesita exportar ya que la demanda interna no es suficiente para absorber todo lo que produce. En los años sesenta y setenta, ya se vivió algo parecido con la denominada 'Guerra Fría', con Estados Unidos y la antigua URSS como protagonistas. Aunque muchos piensen lo contrario, en aquellos años no hubo grandes conflictos bélicos porque existía equilibrio armamentístico. Los romanos ya habían plasmado esa idea con su famosa frase 'Si vis pax para bellum' (Si quieres la paz, prepara la guerra…), lo cual no es una invitación al belicismo, sino todo lo contrario.

