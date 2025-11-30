Pensiones y 'papel pelota'

En el argot financiero, se denomina 'papel pelota' a un truco que algunas empresas llevan a cabo con el fin de conseguir liquidez, llevando a ... una entidad financiera letras de cambio para su descuento, sin que exista una operación económica real que las respalde. Es decir, se trata sólo de una huida hacia adelante en la cual se busca 'salir del paso' como se puede, consiguiendo un balón de oxígeno de liquidez, aunque eso no resuelve el problema de fondo.

Con la deuda pública sucede algo parecido ya que la cifra ingente de deuda que acumulan los estados, en forma de Letras del Tesoro, Bonos, Obligaciones, etc. tienen unos vencimientos concretos y como se carece de liquidez para poder afrontar su amortización al vencimiento, los estados refinancian la deuda emitiendo más y más deuda pública, también en una huida hacia adelante. Esa deuda pública puede estar en manos de ciudadanos de dicho país, de empresas, entidades financieras o estados extranjeros, como es el caso de China. Pero en definitiva, es deuda que hay que afrontar y el modo de hacerlo es el que tiene menor coste electoral en el presente. O sea, sin aplicar recortes al monstruoso e ingente gasto público ineficiente (no hablamos de sanidad y educación), para no dañar al voto agradecido y posponiendo el problema para las futuras generaciones. A eso, se le llama, eufemísticamente, solidaridad. Dicho de otro modo, es dejar el problema al que venga detrás.

El escocés James Mirrlees, Premio Nobel de Economía del año 1996 compartido con el canadiense William Vickrey, es un referente en el análisis y estudio del concepto denominado 'riesgo moral', que se define como aquella situación en la cual las consecuencias de las decisiones y actos de una persona las sufre otra, constituyendo un claro incentivo a la irresponsabilidad. Y, detrás de esas decisiones cómodas que suelen adoptar los gobernantes, posponiendo el problema de meter tijera al descomunal, desalentador e innecesario gasto público, en el fondo está el concepto mencionado de 'riesgo moral', ya que las consecuencias del despilfarro de un momento, lo pagarán las generaciones que vengan posteriormente. A eso se junta, también, otro concepto denominado 'disonancia cognitiva' que expresa el choque que se produce entre la situación o hecho que una persona cree que es normal y que va a seguir sucediendo y la realidad. Como el aterrizaje de dicho choque es muy desagradable de asumir, se opta por 'no querer ver' y se posponen los problemas. La situación actual de la deuda pública de los países occidentales es totalmente inasumible e imposible de mantener en el futuro, pero ni los gobernantes cogen al toro por los cuernos ni la población quiere ver la realidad del problema.

A todo lo anterior hay que añadir que Europa es un continente en total declive demográfico y económico, pero además ya no es referente moral ni ético de nada. El continente ya es solo una jaula de grillos mal avenidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa tuvo un crecimiento espectacular, sobre todo por dos cosas. Por un lado, las cuantiosas ayudas recibidas por el Plan Marshall norteamericano que inundó de dólares al viejo continente para apoyar su reconstrucción y, por otro, porque después de un conflicto devastador las prioridades cambian y se elimina mucha tontería. Todo ello hizo que entre 1945 y 1980 Europa convergiese con Estados Unidos y tuviésemos la ilusión de ser líderes mundiales… Pero se estaba cociendo el germen de la decadencia. El desenfoque total de prioridades, centrándose en un sentimiento de culpabilidad absurdo, que lleva a creer que cualquier minoría es mejor por el solo hecho de ser minoría, la obsesión ecologista (cuando Europa no es responsable ni del 10% de la contaminación del planeta), la bajísima natalidad que envejeció a Europa, apostar por la burocracia en lugar de la tecnología, etc… Todo ello hizo que el crecimiento económico europeo se ralentizase y desde 1995 mientras que Estados Unidos ha tenido un crecimiento medio del 2%, en Europa no ha sobrepasado el 1,1% y hay que tener en cuenta que la diferencia temporal no es sólo aditiva, sumando, porque al igual que sucede con el interés compuesto, el aumento del PIB y de la renta per cápita de un año se aplican sobre las subidas del anterior. Además, en los últimos años el crecimiento se ha ralentizado aún más y las dos locomotoras Alemania y Francia tienen graves problemas.

Pero la deuda pública de los países es una pequeña parte del problema. Hay otro del cual, generalmente, no se habla y que tiene un tamaño colosal, como es el de las 'pension entitlements', lo cual viene a ser el montante de deuda actualizado al presente que en un momento determinado tiene un país con todos los pensionistas presentes y futuros. Es decir, la cifra total de las pensiones que habrá que pagar en el futuro, sobre los derechos ya generados, teniendo en cuenta la expectativa de edad y el importe de la pensión de acuerdo a la legislación vigente. Y los datos son espeluznantes ya que la deuda pública es una broma al lado de este otro problema. Mientras que la deuda pública de países como España ronda el 100% de su PIB, el importe de las 'pension entitlements' supera el 500% de su PIB. Y lo peor falta por llegar, porque ahora se acerca la jubilación de la generación de los 'baby boom' y aplicar recortes en las pensiones futuras supondría un agravio comparativo brutal respecto a los que ya están jubilados y recortar las pensiones drásticamente a todos los pensionistas supondría un cataclismo económico por la pérdida de poder adquisitivo. La otra opción que es aumentar los impuestos y las cotizaciones llevaría al mismo punto de frenazo del consumo y de batacazo económico, porque la solución de recortar la inmensidad de gasto público para dedicar ese dinero al pago de pensiones… 'ni está ni se la espera'.

El problema real es que tanto el dinero que fue pagando cada cotizante como el que la empresa cotizó por él no está depositado en ningún sitio y para poder pagarle la pensión se depende de las cotizaciones de los cotizantes actuales. Cualquier persona que busque historias por Internet con famosas estafas piramidales se dará cuenta que el parecido entre ambas situaciones es enorme. Cada uno que saque sus conclusiones. Si consideramos el importe total de la deuda de cada estado, es decir, deuda pública más 'pension entitlements', España lidera el ránking con un 616% de su PIB, seguida por Grecia con el 602% e Italia con el 583%, con Austria y Francia rondando el 500%. Alemania tiene un 419% y Polonia un 353%.

En una película de los Hermanos Marx, el genial Groucho tuvo la idea de abrir una consulta médica en la cual se diese a los pacientes el diagnóstico que ellos quisieran recibir. Groucho vaticinaba un éxito total a dicha consulta. Así es la política.