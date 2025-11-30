El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Pensiones y 'papel pelota'

Juan Carlos Álvarez

Juan Carlos Álvarez

Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

En el argot financiero, se denomina 'papel pelota' a un truco que algunas empresas llevan a cabo con el fin de conseguir liquidez, llevando a ... una entidad financiera letras de cambio para su descuento, sin que exista una operación económica real que las respalde. Es decir, se trata sólo de una huida hacia adelante en la cual se busca 'salir del paso' como se puede, consiguiendo un balón de oxígeno de liquidez, aunque eso no resuelve el problema de fondo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mujer que falleció en la canal del Texu llevaba el brazo escayolado y a su perro sujeto con una correa
  2. 2 Atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón
  3. 3 Hallan el cadáver de un hombre bajo el viaducto de Carlos Marx, en Gijón
  4. 4 La Guardia Civil incauta un alijo de droga en un mercante en Avilés
  5. 5 Más de 3.000 médicos para 717 plazas fijas en la sanidad pública asturiana: «Esta es una oposición muy potente»
  6. 6

    «Mi hijo lleva meses sin dormir y necesita que le hagan pruebas»
  7. 7

    Sergio Helguera, pastelero de Gijón: «Estoy centrado en la reapertura, pero me veo en el futuro en un concurso nacional»
  8. 8 Bustamante lo da todo en su concierto en el Gijón Arena
  9. 9

    Jugadores de 12 años de un equipo de fútbol cántabro mandan «a fregar» a su rival femenino en redes
  10. 10

    Así se desarrolló la masacre del incendio de Hong Kong

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Pensiones y 'papel pelota'

Pensiones y &#039;papel pelota&#039;