El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Aprobada la Ley de Movilidad Sostenible

Juan Carlos Grande

Juan Carlos Grande

Oviedo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La pasada semana se aprobó la Ley de Movilidad Sostenible, y el Gobierno tiene el encargo de elaborar en un plazo de tres meses un ... Plan Renove Nacional que beneficiaría a vehículos nuevos de cero o bajas emisiones y a usados Euro 6d. Además, no tendrá que atender la realización de un estudio en un año para actualizar las etiquetas de la DGT. Lo más interesante es la realización de un Plan Renove Nacional para incentivar la adquisición de vehículos nuevos de cero o bajas emisiones y la retirada de vehículos antiguos del parque móvil español. Este programa sería complementario a las ayudas a los eléctricos del Plan Moves y que en muchas comunidades ya han agotado los fondos y están pendientes de que se renueven.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dolor contenido en el funeral por Natalia Menéndez en Grullos
  2. 2 La Consejería de Educación investiga una agresión a un profesor del CIFP Avilés
  3. 3 Fallece Amalia López Tuya, la lotera que dio el mayor premio de la historia de Gijón
  4. 4 Hallan el cadáver de un hombre en un cajero de Gijón
  5. 5 Herido de gravedad un motorista de 19 años en Gijón
  6. 6

    Detenido un joven por una agresión sexual en el Naranco
  7. 7

    Intentan acceder a uno de los pisos precintados en Gijón de la banda de narcos
  8. 8 Llega a Asturias el primer temporal de frío y nieve
  9. 9 Multa de 200 euros, sin seguro y hasta cárcel: Las consecuencias de no llevar la V16 en el coche
  10. 10

    El abuelo del juvenil Nico Riestra, tras su debut con el Sporting: «No hay que lanzar las campanas al vuelo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Aprobada la Ley de Movilidad Sostenible