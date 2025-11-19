Aprobada la Ley de Movilidad Sostenible

Comenta Compartir

La pasada semana se aprobó la Ley de Movilidad Sostenible, y el Gobierno tiene el encargo de elaborar en un plazo de tres meses un ... Plan Renove Nacional que beneficiaría a vehículos nuevos de cero o bajas emisiones y a usados Euro 6d. Además, no tendrá que atender la realización de un estudio en un año para actualizar las etiquetas de la DGT. Lo más interesante es la realización de un Plan Renove Nacional para incentivar la adquisición de vehículos nuevos de cero o bajas emisiones y la retirada de vehículos antiguos del parque móvil español. Este programa sería complementario a las ayudas a los eléctricos del Plan Moves y que en muchas comunidades ya han agotado los fondos y están pendientes de que se renueven.

Faconauto, como asociación que representa a los concesionarios ha reaccionado de inmediato y solicita que tras la aprobación de la ley se establezca un plan nacional de renovación del parque automovilístico que pueda estar plenamente operativo en 2026, ya que es imprescindible para afrontar el grave problema de envejecimiento del parque español y poder avanzar en el cumplimiento de los objetivos de descarbonización. Los concesionarios quieren un sistema ágil y con garantías, como con el Plan Reinicia Auto+, para que el cliente pueda acceder rápidamente a las ayudas.

