Curso de formación para motos de 125 con carnet B

Para conducir una moto de 125 CC se necesita el permiso A1, o los permisos A2 o A. Con el permiso A1 se pueden conducir ... motos de 125 CC con una potencia máxima de 15 CV. También los conductores con el permiso B de coche que tengan más de tres años de antigüedad pueden acceder a manejar este tipo de motocicletas, pero la DGT ante el elevado número de accidentes que se producen por falta de experiencia, quiere introducir un curso de formación para conducir motos de 125 CC con el carnet B. Este curso tendrá una duración de siete horas y un coste de alrededor de 300 euros, y aunque desde la DGT quería ponerlo en funcionamiento a lo largo de este año, aún no se ha aprobado el reglamento para llevarlo a cabo, que según fuentes consultadas se realizará en los primeros meses de 2026. Los conductores que ya tienen el carnet B y más de tres años de antigüedad no tendrán que realizar el citado curso de formación, solo se tendrá que realizar a partir de la aprobación de la nueva normativa, que también traerá cambios en la obligatoriedad de la vestimenta en motocicleta. Además del obligatorio casco homologado habrá que llevar guantes y un calzado adecuado, y se recomienda la utilización de indumentaria de colores claros o con cintas reflectantes para hacerse ver mejor de noche.

