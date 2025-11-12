El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Por la derecha

Curso de formación para motos de 125 con carnet B

Juan Carlos Grande

Juan Carlos Grande

Oviedo

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Para conducir una moto de 125 CC se necesita el permiso A1, o los permisos A2 o A. Con el permiso A1 se pueden conducir ... motos de 125 CC con una potencia máxima de 15 CV. También los conductores con el permiso B de coche que tengan más de tres años de antigüedad pueden acceder a manejar este tipo de motocicletas, pero la DGT ante el elevado número de accidentes que se producen por falta de experiencia, quiere introducir un curso de formación para conducir motos de 125 CC con el carnet B. Este curso tendrá una duración de siete horas y un coste de alrededor de 300 euros, y aunque desde la DGT quería ponerlo en funcionamiento a lo largo de este año, aún no se ha aprobado el reglamento para llevarlo a cabo, que según fuentes consultadas se realizará en los primeros meses de 2026. Los conductores que ya tienen el carnet B y más de tres años de antigüedad no tendrán que realizar el citado curso de formación, solo se tendrá que realizar a partir de la aprobación de la nueva normativa, que también traerá cambios en la obligatoriedad de la vestimenta en motocicleta. Además del obligatorio casco homologado habrá que llevar guantes y un calzado adecuado, y se recomienda la utilización de indumentaria de colores claros o con cintas reflectantes para hacerse ver mejor de noche.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rastreo en los montes de Tineo con perros y drones para encontrar a Tomasín: lleva desaparecido «días»
  2. 2

    Los narcos de Gijón tiroteados en Toledo habían viajado para cometer un secuestro
  3. 3 El crimen del ganadero de Ribadesella: dos meses con más incógnitas que certezas
  4. 4 Pelea a botellazos y con sillas por los aires: detienen a tres radicales del Sporting en Gijón y a 13 del Racing en Santander
  5. 5 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  6. 6 34 años sin poner rostro a un crimen: las claves de una investigación que permitió identificar a una joven avilesina asesinada
  7. 7 El homicida de la avilesina asesinada hace 34 años: un langreano que llegó a confesar, estuvo en la cárcel y murió en 2024
  8. 8 El Sporting de Gijón jugará en la Copa del Rey contra un rival de Segunda
  9. 9

    La operación contra los narcos que tirotearon a la Policía en Toledo suma ocho detenidos y nuevos registros en Gijón
  10. 10

    La llegada de inmigrantes contiene la pérdida de población de Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Curso de formación para motos de 125 con carnet B