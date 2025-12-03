El mercado supera el millón de unidades en noviembre

Comenta Compartir

Las ventas de turismos han crecido un 12,9% en el mes de noviembre alcanzando las 94.140 unidades, con lo que el total acumulado ... del año supera el millón de turismos matriculados, concretamente 1.045.638 unidades. Estos registros ya se sitúan en cifras similares a prepandemia. Los turismos híbridos enchufables y eléctricos vendidos suponen casi uno de cada cuatro ventas registras, lo que significa que la electrificación sigue cogiendo ritmo de crucero en las matriculaciones. A falta del mes de diciembre, el mercado ya ha superado en un 14,7% las cifras del pasado año en el mismo periodo de tiempo, lo que permite establecer que el cierre de 2025 superará el 1,1 millones de unidades matriculadas.

En lo referente a las ventas por canales, el mercado de particulares creció un 19,1% con 49.348 unidades entregadas, mientras que el de empresas aumentó un 15,7% con 39.535 unidades matriculadas. El canal de alquiladores experimentó un descenso del 32,5% con 5.241 unidades adjudicadas. Hoy se ha presentado el Plan España Auto 20230 elaborado por ANFAC, en colaboración con el Gobierno. Se trata de una hoja de ruta que va más allá de los planes de ayuda a la demanda de electrificación, y se trata de que España siga siendo el segundo fabricantes europeo cuando solo se fabriquen VE.

