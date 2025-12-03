El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El mercado supera el millón de unidades en noviembre

Juan Carlos Grande

Oviedo

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00

Las ventas de turismos han crecido un 12,9% en el mes de noviembre alcanzando las 94.140 unidades, con lo que el total acumulado ... del año supera el millón de turismos matriculados, concretamente 1.045.638 unidades. Estos registros ya se sitúan en cifras similares a prepandemia. Los turismos híbridos enchufables y eléctricos vendidos suponen casi uno de cada cuatro ventas registras, lo que significa que la electrificación sigue cogiendo ritmo de crucero en las matriculaciones. A falta del mes de diciembre, el mercado ya ha superado en un 14,7% las cifras del pasado año en el mismo periodo de tiempo, lo que permite establecer que el cierre de 2025 superará el 1,1 millones de unidades matriculadas.

