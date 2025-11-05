El mercado vuelve a crecer en octubre otro 16%

Comenta Compartir

Tan solo quedan dos meses para que finalice el año, y con los registros del mes de octubre el total de matriculaciones asciende a 951. ... 516 unidades, por lo que la previsión es cerrar 2025 por encima de 1,1 millones de unidades matriculadas. Octubre ha sido el segundo mes en el que se superan los registros prepandemia, con un dato muy significativo: los turismos híbridos enchufables y eléctricos alcanzan las 21.687 matriculaciones, alcanzando el 22% del total. En la distribución por canales, el de particulares vuelve a registrar un aumento del 23,9% con 51.359 unidades, mientras que el canal de empresas suma otro incremento del 10,2% con 39.860 unidades. El canal de los alquiladores, ya completamente fuera de temporada, experimenta un descenso del 5,2% con 5.566 unidades. Hay un hecho muy significativo en las matriculaciones de comerciales ligeros, donde el 90% de las ventas siguen eligiendo mecánicas diésel. La razón es muy sencilla. Por encima de los 20.000 kilómetros al año el rendimiento kilométrico de los propulsores diésel no tiene rival, y los compradores que utilizan estos vehículos para trabajar lo saben y los siguen comprando a pesar de las advertencias para alcanzar los objetivos de descarbonización fijados para 2030.

