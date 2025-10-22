El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Yo también estoy en contra del peaje del Huerna

Juan Carlos Grande

Juan Carlos Grande

Oviedo

Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La movilización social que se ha producido en contra de pagar el peaje del Huerna no tiene precedentes. Por primera vez desde el Gobierno del ... Principado, empresarios, sindicatos y usuarios están de acuerdo en que hay que suprimir un peaje que debió finalizar en 2021, y que si Bruselas no lo impide se prolongará hasta 2050. El problema no es solo político sino también económico. La autopista del Huerna al ser un trazado de alta montaña tiene unos elevados costes de mantenimiento, a los que hay que añadir el arreglo del argayo y la adecuación a la normativa europea de los túneles. Además de la indemnización que habrá que abonar a la concesionaria. Pero que a estas alturas del Siglo XXI haya que pagar más de 30 euros por entrar y salir de Asturias es un agravio histórico que no tiene precedentes, más si tenemos en cuenta que es el paso natural a la Meseta si no queremos afrontar las rampas de Pajares. Circular por el Huerna sin pagar peajes es una reivindicación a la movilidad y a la economía del Principado, y este momento es una ocasión única para ejercer presión para su eliminación. Aunque mucho me temo que el enroque del Gobierno a favor de mantener el peaje continuará, y la solución definitiva tendrá que venir de la demanda interpuesta en la Unión Europea.

