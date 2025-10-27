Paseando fantasmas

El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El portavoz del GPS en el Congreso, Patxi López. Efe

Ni ETA es un fantasma, ni existe un fascismo que amenace la democracia

Juan Carlos Viloria

Juan Carlos Viloria

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:00

Sostiene Patxi López, el portavoz del grupo socialista en el Congreso, que está harto de que se pasee el fantasma de ETA cuando alguien no ... sabe qué decir para atacar a los socialistas. Lo afirma en plena crisis judicial de su partido, con la excúpula de la Secretaría de Organización en prisión o en la antesala del banquillo. Precisamente, cuando sus socios de Bildu hacen alarde en el Parlamento de un antifascismo que no es una amenaza para la democracia mientras ocultan la memoria del terrorismo que nunca combatieron y nunca condenaron, ni con ETA activa, ni después. La violencia contra la Policía vasca de una izquierda abertzale enmascarada en banderas de conveniencia no es una fantasmada, es un rebrote de la agresión como arma de coacción social. El señalamiento de Otegi a la Ertzaintza, diciendo que se le ha alimentado la impunidad o que tienen en sus filas infiltrados de la extrema derecha española, recuerda los peores tiempos en que, además de sufrir el terrorismo, la Policía autonómica tenía que hacer frente a las campañas de acoso y derribo desde la izquierda abertzale.

