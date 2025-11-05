El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Simancas: resignificar el franquismo es perpetuarlo

El monumento no es un vestigio neutral del pasado, es la exaltación explícita del ejército sublevado, de un regimiento que participó activamente en la represión y en el terror. Su mera proyección en el espacio público constituye una ofensa

Juan Cigarría

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Desde la Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR), y muchas otras asociaciones de memoria asturianas, llevamos meses reclamando que quiten el monumento franquista del Simancas ... en Gijón. Una demanda amparada en la ley de memoria histórica asturiana y española y sostenida en la memoria de las víctimas del fascismo. Sin embargo, en las últimas semanas hemos asistido a un intento de blanquear lo que es, sin matices, un símbolo de la dictadura, un monumento erigido para glorificar a los golpistas y a su ejército criminal. Lo que debería ser un paso firme hacia la eliminación total de la simbología franquista en Asturias, se está convirtiendo en un debate sobre 'resignificación'. Y con ello, una vez más, un intento de diluir la justicia en nombre de una supuesta reconciliación que siempre acaba beneficiando a los verdugos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador de 27 años muere electrocutado cuando limpiaba bajo una línea de alta tensión en Coaña
  2. 2 Rescatan a un conductor que se cayó por un terraplén en Gijón
  3. 3

    La antigua sede de Telefónica de Gijón albergará 18 lofts de lujo para alquilar a ejecutivos
  4. 4 Una asturiana se cuela en la lista de los 100 más ricos de España
  5. 5 Una joven en patinete se estrella contra una furgoneta en Oviedo
  6. 6 Luto en la judicatura asturiana por la muerte de Rafael Martín del Peso
  7. 7 «Me decían que saliera de la vivienda, pero solo podía pensar en buscar a los niños»
  8. 8 «Una cascada» de agua en la Junta obliga a interrumpir el pleno
  9. 9 Desarticulan en Asturias una banda que estafó 200.000 euros a bancos: estaban a punto de dar otro golpe
  10. 10 El cambio de dirección del Sporting de Borja Jiménez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Simancas: resignificar el franquismo es perpetuarlo

Simancas: resignificar el franquismo es perpetuarlo