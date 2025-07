En el adiós a Antonio Trevín

Afrontar la tarea de despedir a una persona querida en el momento crítico de su ausencia material, exige proyectarse sobre el desánimo y el decaimiento ... propio del momento.

Cóctel de sensaciones: perplejidad, abatimiento, incredulidad, meditación intimista, y al fin, inevitablemente, una reflexión acerca del significado y el balance de toda una vida.

El itinerario vital de Antonio Trevin ha estado consagrado en plenitud al servicio público, en su condición de maestro, y singularmente como político vocacional.

Con él se nos va una magnífica versión de ejemplaridad en el desempeño de la cosa pública, cualidad de la que tan huérfanos estamos.

No es el caso ahora de hacer un balance de cargos, méritos y desempeños por todos conocidos, en cada caso resueltos con solvencia, coherencia y discreción, pues Antonio no fue nunca persona de temperamento colérico ni de verbo irritado. Antes bien, como buen hijo de la transición política española, practicó el diálogo, la escucha, y se esforzó en articular consensos y construir puentes.

Si tengo que espigar, de entre tantos cargos desempeñados, aquel del que Antonio se ha sentido siempre especialmente orgulloso, sin demérito de los demás, identifico la Alcaldía del Concejo de Llanes, esa maravillosa parcela de nuestra tierra a la que tanto quiso y en cuyo desempeño puso lo mejor de su vida. Su ejecutoria en este ámbito –es innegable– supuso un cambio sustancial para el municipio y sus gentes. Puedo asegurar –y soy buen conocedor del concejo– que el paso de Antonio por la Alcaldía de Llanes transformó profundamente la realidad llanisca. Lo mejor que se puede decir, a mi juicio, de un político con pulsión transformadora es que su huella permanezca a lo largo del tiempo, y este es el caso. Pidió una segunda oportunidad para ensanchar su legado y los llaniscos se la concedieron hasta en dos ocasiones; sin embargo, las extravagancias o las rarezas de cierta ingeniería política, aunque legítima, lo impidió.

Con Antonio compartí vivencias y experiencias a lo largo de muchos años, unidos por los anhelos propios de una generación que ambicionaba democracia y libertad; formé parte de su gobierno, compartimos escaños y tantas otras cosas... Discutimos de política, acordamos, discrepamos; éxitos, fracasos, alegrías y también momentos de tristeza, pero he de decir que lo que siempre permaneció incólume, porque así lo quisiste, Antonio, fue la cortesía, el cariño y el respeto mutuo que emanaba de la bonhomía que cultivaste hasta el último suspiro.

Se suele decir que la cara es el espejo del alma, y aunque sobre esto hay discrepancia, en el caso de Antonio, la incipiente y permanente sonrisa que solicitaba amistad, unida a esa mirada cálida y confianzuda que le era propia, hacen bueno el refrán. Esa es la imagen que guardaré siempre de Antonio, eso sí, tornasolada por el humo de los puros habanos de los que tanto disfrutamos.

Tu buen amigo Alfredo (Rubalcaba), que tanto añoramos, era persona ingeniosa y de verbo rico y fluido; entre muchas de sus frases célebres, dejó para la historia aquello de que «los españoles enterramos bien». Frase llena de ironía y sarcasmo. Aquí la rememoro en este modesto, pero sentido, homenaje de despedida, en su tenor literal. Antonio: queremos despedirte bien, porque has trabado amistades cruzadas (al margen de ideas y dogmatismos), regalaste afectos y simpatía, te has entregado al servicio público y al tiempo has sido ejemplo de coherencia política. Fuiste honesto contigo mismo y con los demás y una buena persona en el sentido más pleno del término. Así que, te debemos gratitud, respeto y nos sentimos obligados a honrar y celebrar tu memoria. Miles de asturianos así lo sentimos en este tránsito inevitable en el que tu cuerpo ha dimitido de la vida material, pero tu alma permanecerá con nosotros, refugiada en nuestros corazones.

En esta laudatio,a modo de despedida, acaso te hayas sentido a lo largo de la penosa enfermedad que te ha vencido, un tanto huérfano de las merecidas atenciones a las que eras acreedor por parte de muchos de nosotros, en la mayor parte de los casos por imperativos derivados de las exigencias de nuestras vidas materiales. Sin embargo has tenido a tu lado, incondicionalmente, hasta el último suspiro, a Luisa, la compañera de buena parte de tu vida, que ha suplido nuestros déficits y a la que en nombre de todos le doy las gracias. Soy testigo de su cariño, compromiso y lealtad hasta el final, consecuencia del amor al que te hiciste acreedor. Esas pequeñas cosas, remedando a Serrat, tan grandes a la postre y que nos reconcilian y reconfortan. Gracias, Luisa.

Hasta siempre, Antonio, amigo.