Soy inmenso

Al final, indignado, me sometí a bajar los seis pisos que me separan de la panadería de abajo maldiciendo ya sin haberles visto la cara, a esos nuevos intrusos pesadísimos e inoportunos

Juan Gómez-Jurado

Juan Gómez-Jurado

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:17

No iba el ascensor, no es que estuviera roto, es que unos vecinos, arriba, estaban de mudanza y lo tenían monopolizado llenándolos de cajas con ... sus pertenencias descritas a rotulador gordo. La ilusión de ellos, que llegaban al edificio era mi desesperación unos pisos más abajo viendo como el ascensor subía y bajaba sin tiempo para desplazarme a mí a la calle, con la prisa que yo tengo y las pocas ganas de bajar escaleras, que eso también cuenta.

Soy inmenso