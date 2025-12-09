Comenta Compartir

El presidente James Monroe, (1758-1831), pegó la campanada con la Doctrina Monroe, la de 'América para los Americanos', que avisa que nadie debe meter ... las narices en la Latinoamérica que los yanquis consideran su 'Patio Trasero'. Ahora, el tontín que baila twist en Casa Blanca ha convertido lo de Monroe en 'make América great again', para dejar claro que el continente americano es de su exclusiva incumbencia, incluido el petróleo de Venezuela. Y también el tráfico de coca o el del opioide sintético fentanilo, que debe ser el que pone a rumbear a Maduro como si fuera otro tonto aún más tonto, lo cual deja la sospecha de que Trump está intentando dar un 'vuelco' de droga, que así es cómo en el argot narco se denomina al robo de material entre traficantes. Lo malo es que algunas guerras empiezan con la 'okupación' de patios traseros, como aquella invasión de territorio ajeno que Hitler hizo en Polonia o Rusia. Viene al caso recordar aquí que Trump procede de familia de emigrantes alemanes, y que ahora, para sanear su origen, pretende ser el más americano. Por su parte, el marido de Putina, otro que tal baila, se ha empeñado en incorporar el Donbas a Rusia. Que esas maniobras no tienen parada lo demuestra la historia con ejemplos a porrillo, pues siempre los grandes sin escrúpulos ocuparon territorios ajenos para medrar. Si buscan ustedes en algún atlas histórico un mapa del África Colonial, comprobarán el paralelismo que hay entre el pasado y lo que está a punto de caernos encima. El Congo era belga; Egipto y Sudán eran ingleses; Marruecos y Sáhara españoles; portuguesas Angola y Mozambique; alemanas Camerún y las dos Áfricas, la oriental y la sudoccidental; Italia mantenía el dominio de Libia; y Francia ocupaba todo el área de desiertos que van de Argelia al golfo de Guinea, pasando por Chad, Mali y otros.

Y otro episodio que ha comenzado en USA es la caza del diferente. Ahora la policía está apresando a inmigrantes irregulares, preferibles los del 'patio trasero'. Usan métodos parecidos a los que siempre se usaron para librarse de la basura. Atentos para ver cuándo empieza la caza doméstica de gente del partido demócrata, pues ahí sí se verá repetida la historia. Y también hay que prevenirles de otra amenaza que hoy, como cada año por estas fechas, se cierne sobre todos nosotros. La reconocerán cuando oigan resonar en el aire los rompompones que traslada desde Linares a Belén un tamborilero más pesado que el cantor del burrito sabanero. Rompompopón.

