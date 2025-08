Comenta Compartir

La hipocresía es lo contrario a la sinceridad. Consiste en fingir ser lo que no se es, conducta opuesta a lo que se predica o ... se cree. El buen hipócrita suele ser uno que busca medrar para ser mejor que el prójimo, y sigue tal pauta porque ambiciona un podio al que nunca subiría de no ser hipócrita. Para aclarar esto, ahora está apareciendo una gran muestra de farsantes que podría dar pie a una guía como las que clasifican aves o flora. La mayoría de ellos recuerda a aquella banda de hipócritas de la corte de Aznar, once ministros imputados por corrupción y tres de ellos, Zaplana, Matas y Rodrigo Rato, con pena de cárcel. Y no digamos los asistentes a la boda de su hija Ana, los Blesa, Correa, Bigotes, Bárcenas o un Rato que no se perdía una. Hoy quienes suenan son los Ábalos, Koldo y Cerdán, comediantes de concurso, con la última incorporación de Cristóbal Montoro, de la Hacienda de Aznar y de Rajoy, vivo ejemplo del dicho romano 'res pública, res nullius', el que afirmaba que como lo que es de todos no es de nadie, 'saca la saca, Manolín'.

A pesar de que la hipocresía es una característica aviesa de la inteligencia del bípedo inteligente, nos hace más humanos, que otros animales no suelen fingir para ocultar sus ambiciones, aunque haya alguna gaviota que aceche con disimulo los pinchos de las terrazas. Por ampliar el objetivo de este somero análisis, daré dos ejemplos no políticos de cómo es la cosa. Uno es del de Marcial Maciel Degollado, sacerdote mejicano, fundador de la Congregación de los Legionarios de Cristo e íntimo del papa Wojtyla. Marcial, morfinómano confeso, se pasó el voto de celibato por ahí, pues fue acusado de pederastia por algunos de sus jóvenes legionarios y tuvo hijos con varias mujeres, todo ello con sotana y cara dura. Ese Maciel no es el único ejemplo de fingimiento hipócrita en el sector no laico y no político. Estos días sale en prensa un escándalo firmado por Wilawan Emsawat, mujer tailandesa que se dedicaba a seducir a monjes budistas, esos anaranjados de calva y celibato obligatorio, a los que luego chantajeaba con la grabación de las relaciones habidas, chantaje que le produjo una renta de más de diez millones de dólares. Y también la desaparición de Phra Thep Wachiramamok, hipócrita abad de un famoso templo budista de Bangkok que, muy humano él, por no resistirse a la atractiva dama y por su doblez, vive ahora en la oscuridad para no dar la cara en fotos. Escondido, que la hipocresía es muy exigente, precisa disfraz y exige un hábito adecuado para cada golfería.

