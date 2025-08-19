Holodomor y Atapuerca

En la Sima de los Huesos de la Sierra de Atapuerca han descubierto que nuestros tatarabuelos eran caníbales y se comían a los enemigos, lo ... que es buena muestra de lo que es capaz un homo, sea neandertal, antecessor o sapiens. Aunque esa antropofagia ya no se lleva, los tiempos han cambiado y ahora al enemigo se le engulle con métodos más modernos. ¿Recuerdan aquel Holocausto genocida que los nazis dedicaron a los judíos mediante cámaras de gas? Pues eso, aunque aquello no sea la mejor evidencia de que en nuestro cerebro humanoide sigue anidando el legado del neandertal caníbal ataporquero. Que hoy conocemos barbaries peores que aquel holocausto. Por ejemplo, en los años 1921-23, en la Turquía gobernada por el partido de los Jóvenes Turcos se llevó al destierro y a la muerte a más de dos millones de armenios. Cosas de racismo genocida. Pinchen en internet 'Masacre de Adana' y tendrán cumplida información, fotos incluidas, de aquella megavariante turca de nuestra 'torrepachecada' murciana.

Otra muestra de que la Atapuerca caníbal pervive en las mentes de algún homo sapiens ocurrió en 1937, en China, durante la segunda guerra mundial. El Ejército Imperial Japonés, que en su política expansiva ya había invadido Corea y Manchuria, a imitación de su ídolo Hitler imperator, al final penetró en la China de los infrahombres. Y en la ciudad de Nanking cazaron y asesinaron a cientos de miles de civiles inocentes. A algunos les obligaron, también hay fotos, a cavar sus tumbas para luego decapitarles y enterrarles en ellas. Hubo incluso un concurso entre los soldados japoneses para ver quién era capaz de decapitar con katana a cien prisioneros. Si quieren más información para vomitar sobre este ataporquero asunto, pinchen en google 'Masacre de NanKing', y esa noche tardarán en conciliar el sueño.

Ahora bien, la muestra más horrorosa de hasta dónde puede llegar un caníbal avezado es la conocida como Holodomor, un episodio bestial y casi desconocido que sucedió en Ucrania durante los años 1932-33, y que se llevó por delante a millones de ucranianos. Esos mismos que ahora sufren la violencia de un sucesor de Stalin, el dictador ruso que requisaba el trigo a Ucrania, granero de Europa, para montar hambrunas letales y vaciar el territorio. ¿Suena eso a algún paralelismo actual?

Estén atentos. Aún pervive entre nosotros el viejo neandertal caníbal. Ese que ahora ya no come hombres, pero los devora con hambres.