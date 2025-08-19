El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Holodomor y Atapuerca

Estén atentos. Aún pervive entre nosotros el viejo neandertal caníbal

Juan Hernández

Juan Hernández

Martes, 19 de agosto 2025, 02:00

En la Sima de los Huesos de la Sierra de Atapuerca han descubierto que nuestros tatarabuelos eran caníbales y se comían a los enemigos, lo ... que es buena muestra de lo que es capaz un homo, sea neandertal, antecessor o sapiens. Aunque esa antropofagia ya no se lleva, los tiempos han cambiado y ahora al enemigo se le engulle con métodos más modernos. ¿Recuerdan aquel Holocausto genocida que los nazis dedicaron a los judíos mediante cámaras de gas? Pues eso, aunque aquello no sea la mejor evidencia de que en nuestro cerebro humanoide sigue anidando el legado del neandertal caníbal ataporquero. Que hoy conocemos barbaries peores que aquel holocausto. Por ejemplo, en los años 1921-23, en la Turquía gobernada por el partido de los Jóvenes Turcos se llevó al destierro y a la muerte a más de dos millones de armenios. Cosas de racismo genocida. Pinchen en internet 'Masacre de Adana' y tendrán cumplida información, fotos incluidas, de aquella megavariante turca de nuestra 'torrepachecada' murciana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vega-Arango: «El mejor regalo sería la victoria del Sporting»
  2. 2 Un niño en bicicleta choca contra un coche en Gijón
  3. 3 La noche en la que llovió ceniza en Asturias
  4. 4 Atendido un paciente psiquiatrico fuera de sí en su domicilio de la calle Llanes en Gijón
  5. 5 El Real Oviedo cierra a Bailly y busca otro central
  6. 6 Asturias mira hacia el cielo en espera de la lluvia mientras las temperaturas se desploman
  7. 7 Incendios forestales en Asturias | Lucha sin cuartel para proteger el paraíso natural
  8. 8 El fuego obliga a cortar carreteras secundarias en Asturias
  9. 9 800 antitaurinos recorren Gijón al grito de «la tortura no es cultura»
  10. 10

    Dos años del «milagro» que obligó a reajustar la subida a los Lagos de Covadonga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Holodomor y Atapuerca