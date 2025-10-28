El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Inmortalidad

Jinping y Putin charlan de la posibilidad de prolongar sus vidas hasta los 150 años gracias a los modernos avances tecnológicos

Juan Hernández

Juan Hernández

Martes, 28 de octubre 2025, 01:00

Pasean por Pekín Vladimir Putin y Xi Jinping. Por oficio, ambos son aspirantes a la inmortalidad, que los altos gobernantes siempre ambicionan ser eternos. Mira ... Keops, el de la pirámide, o mira el del Valle de los Caídos. Entre sonrisas, Xi y Putin charlan de la posibilidad de prolongar sus vidas hasta los 150 años gracias a los modernos avances biotecnológicos. Y ambos, con gesto alegre y con la apariencia y experiencia de quien se ha metido botox, hialurónico, liftings y terapias génicas antiedad, revelan un apetito de eternizarse similar al que llevaba a los faraones a momificarse. Y para darles gusto, miles de científicos están estos días buscando las pastillas que provean de eternidad a tan ávidos consumidores.

