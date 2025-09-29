Odio al odio

El hombre dispone en el lóbulo temporal del cerebro de un regulador de emociones llamado amígdala o cuerpo amigdalino. Es un residuo de cuando éramos ... más monos, y apenas disponíamos de pensamiento racional. De aquella, los homo se comportaban como simios, e imitaban al lobo, ese carnívoro que si tiene hambre, ataca a herbívoros.

La evolución y la civilización nos permitieron desechar conductas primitivas, pero lo malo fue que en el cerebro quedaron unos pequeños nódulos de primate, la jodida amígdala. Y aunque la mayoría de los hombres obra con el sistema neuronal frenado o al ralentí gracias a la educación, todavía hay quien no. Y recuerden que incluso un chihuahua inofensivo desciende del lobo agresivo.

Por eso el odio es la respuesta que suele dar el cerebro humano cuando la amígdala avisa de un peligro, y obliga a su portador a armarse de rabia si intuye que algo diferente, extraño o ajeno le amenaza. La amígdala azuza a su portador para que se defienda.

Por ponerles en situación con un ejemplo bufo, ¿recuerdan cuando la amígdala de la gente astur proponía cerrar el Puerto Pajares para que los cazurros «que vienen y van», no lo traspasaran? Pues amplíen la zona de influencia de aquel gracioso cántico y extiéndanlo a los casos en que la amígdala sugiere al imbécil de turno que ataque y dañe al otro, al diferente. A su impulso siempre habrá algún descontrolado cretino que se lanzará, guiado por odio amigdalítico, contra quien considere distinto por raza, cultura, idioma, género, nacionalidad, opción sexual, religión, desigualdad socioeconómica, edad, etc.

Reparen en el 'bullying', 'bull' es toro de lidia, cuando escolares menores de edad acosan a compañeros, primera muestra de la incapacidad de reprimir un odio que ya emerge en la minoría de edad. Y como el odiador primitivo, además de manipulable, también es un animal gregario, suele agruparse en manadas con otros orangutanes a fin de que sus cacerías tengan éxito. Lo malo para el conjunto de los terráqueos es que cualquier acción humana genera siempre una reacción, y por eso andamos a la greña de continuo. ¿Por qué, si no, un descerebrado grita a Vinicius desde la grada «negro mono de mierda, uh, uh, uh…?» Y luego viene esa maldita costumbre de echar sobre el diferente la culpa de cuantos males acaecen en el entorno, y ojeen la historia para comprobar las nefastas consecuencias que se derivan de no odiar al odio. Con el resultado de tanta tragedia registrada a diario por cualquier noticiario.